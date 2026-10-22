Kültür Sanat ve Edebiyatın kalbi 2. Balıkesir Kitap Fuarı'nda atıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl ikincisini düzenlediği Balıkesir Kitap Fuarı, ilk beş günde vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Kültür, sanat ve edebiyatın kalbinin attığı fuarda "Hikâyeden Adamlar" interaktif söyleşisinde salon hınca hınç doldu.

Kültür, sanat ve edebiyatın kalbinin attığı 2. Balıkesir Kitap Fuarı, kapılarını açtığı günden itibaren yediden yetmişe tüm vatandaşları buluşturuyor. 25 Ekim’e kadar devam edecek fuarda, alanında uzman isimlerin ve yazarların söyleşileri, imza günleri, konserler ve tiyatro oyunları vatandaşlara eşsiz bir fuar deneyimi sunuyor. Avlu Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki kitap fuarında düzenlenen "Hikâyeden Adamlar" buluşmasında kalabalık alana sığmadı. Salonu hınca hınç dolduran konukların bir kısmı sahnede oturup, Ozan Bozkurt ve Şahin Kurtulmuş’un interaktif gösterisi ile "Hikâyeden Adamlar" söyleşisini ilgiyle izledi.

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Başkan Akın: "İyi ki yapmışız"

Balıkesir Kitap Fuarı’nın açıldığı günden itibaren gördüğü yoğun ilginin mutluluk verici olduğunu dile getiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Böyle bir kalabalık görünce insanın içinden tek bir şey geçiyor: İyi ki yapmışız. 2. Balıkesir Kitap Fuarımız yine hınca hınç doluydu. Çocuklarımız, gençlerimiz, ailelerimiz, yazarlarımız Gün boyunca nereye baksak başka bir buluşma, başka bir heyecan vardı. Hikâyeden Adamlar’ın buluşmasında da kalabalık alana sığmadı; coşku bir an olsun düşmedi. İşte görmek istediğimiz Balıkesir tam da bu. Okuyan, merak eden, kültürle ve sanatla yan yana gelen, meydanlarını ve salonlarını dolduran bir şehir. Göz kamaştırıyorsun Balıkesir’im. Böyle güzel günleri çoğaltacağız; fuarlarla, festivallerle, kültürle, sanatla bu şehri hep birlikte daha da güzelleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

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Usta kalemler okurlarıyla buluştu

Birbirinden güzel buluşmalara, söyleşi ve imza günlerine ev sahipliği yapan 2. Balıkesir Kitap Fuarı’nın dördüncü ve beşinci gününde yazarlar; Adil Yıldırım, Yıldırım Kaya, Hikâyeden Adamlar, Yavuz Ali Bilge, Adnan Gereger, Güven Baykan, Çiğdem Okumuşlar, Selçuk Silsüpür, Fikret Duman, Mehmet Ali Alkaya, Doç. Dr. Levent Vurgun, Yusuf Değirmenci, Zühal Aktaş, Selma Efe, Behiç İstanbulluoğlu, Melek Gezgin, Burcu Adsay, Ahmet Başaran, Şakir Albayrak, İsmail Yiğit, Çağdaş Bozkurt, Davut İzol, Prof. Dr. Salim Çonoğlu ve Ece Hırçın Aksakal’ı ağırladı. Yazarlar; Günsu Başer, Yavuz Ali Bilge, Emine Arslan, Behire Tuğba Olcay, Cengiz Amiklioğlu, Nazmi Metin, Dilaver Ayyıldız, Aslan Torun, Çağdaş Bozkurt, Şevket Kaan Gündoğdu, Doç. Dr. Sunay Deniz ve Dr. Aydın Güler okurlarıyla buluştu.

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Konserler, tiyatrolar ve eğlenceli etkinlikler fuara renk katıyor

2. Balıkesir Kitap Fuarı etkinlikleri kapsamında Kehribar konseri ile müziğin coşkusu da hep birlikte yaşandı. Ayrıca kitap fuarı kapsamında Salih Tozan Kültür Merkezi’nde sahnelenen "Karnımdan Gelen Sesler" adlı çocuk oyununda minik izleyiciler tiyatronun renkli ve eğlenceli dünyasıyla tanıştı. 2. Balıkesir Kitap Fuarı’nda söyleşi ve imza günlerinin yanı sıra "Boyalı Kuştan Masallar" etkinliği de çocuklarla buluştu. Masalların büyülü dünyasına müzikle yolculuk yapan çocuklar, keyifli vakit geçirdi. Konserler, tiyatro oyunları ve eğlenceli aktivitelerle renklenen fuarda Yazar Burcu Adsay’ın "İçimizdeki Çocuk: Süper Gücün Ne?" adlı eğlenceli programında aile değerleri, kendini keşfetme ve akran nezaketi ustalıkla anlatıldı.

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"Balıkesir’de böyle fuarları görmek bizi çok mutlu ediyor"

Kitap Fuarı’nın Balıkesir’e yeni bir soluk getirdiğini belirten vatandaşlar, "Çok güzel bir fuar olmuş. Harika bir atmosferde gerçekleşen fuarda herkes çok ilgili. Kitap demek bir toplumun gelişmesi demek. Dolayısıyla bu fuar Balıkesir’i bir üst lige taşıdı. Geçen seneye göre stant sayısı artmış. Gelen yazarların hepsi çok iyi. Balıkesir’de böyle fuarların olması bizi çok mutlu ediyor. Bu kadar gelişmiş bir kitap fuarını görmek elbette çok güzel. Çok beğendik. Emeği geçenlere teşekkür ederiz" ifadeleriyle düşüncelerini dile getirdiler.