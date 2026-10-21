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        Balıkesir'de trafik kazası: 1 yaralı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Kırcalar Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 18:30 Güncelleme:
        Balıkesir'de trafik kazası: 1 yaralı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Kırcalar Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi Kırcalar Mahallesi'nde tarla yolunda ilerleyen 10 AJY 5063 plakalı traktör devrilerek ters döndü. Kazada sürücü C.Ö. yaralanırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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