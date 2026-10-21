Balıkesir'de trafik kazası: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi Kırcalar Mahallesi'nde tarla yolunda ilerleyen 10 AJY 5063 plakalı traktör devrilerek ters döndü. Kazada sürücü C.Ö. yaralanırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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