Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden çiftçiye büyük destek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin yükünü hafifletmeye, toprağın bereketini büyütmeye devam ediyor. Tarımda Balıkesir Modeli kapsamında 20 ilçedeki yetiştiricilere Büyükşehir Belediyesi'nin yüzde 50 katkısıyla toplam 54 ton 525 kilogram süt otu (ryegrass) tohumu desteği sağlandı.

Tarım ve hayvancılığın öncü kentlerinden olan Balıkesir'de üretim potansiyelini artırmak, toprağın bereketine bereket katmak için çalışmalarını sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, hayvancılıkla uğraşan vatandaşların yem maliyetlerini azaltmak için yüzde 50 hibeli süt otu (ryegrass) tohumu desteği sağladı. Balıkesir'in 20 ilçesindeki yetiştiricilere yönelik Kuvayı Milliye Meydanı'nda Süt Otu (Ryegrass) Tohumu Dağıtım Töreni'nde konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, üreticilere verdikleri desteklerle tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine katkı sunulduğunu dile getirdi.

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Akın: "Bu desteklerimizle maliyetleri hafifletiyoruz"

Çiftçinin daha fazla üretmesi ve yetiştiricinin emeğinin karşılığını alabilmesi için çalıştıklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Bizler memleketimizde üretene hep destek olmak için bir çaba içerisindeyiz. Bu destekleri de yaparken ziraat odalarımızla birlikte hareket ediyoruz. Nedeni de şu; çünkü bu işin içinde olanlar nasıl yapıldığını biliyor. En doğruyu onlar içinde yaşadıkları için daha hızlı hareket edebiliyorlar, daha fazla verim alınabiliyor. Onun için her şey için özellikle ziraat odalarımıza teşekkür ediyorum. Tabii memleketimiz çok zengin bir coğrafya. Aynı zamanda çiftçimiz için de ekilebilir toprakların en yoğun olduğu yerlerden de bir tanesi. Şöyle baktığınız zaman bu büyük arazilerde, büyük alanlarda, girdi maliyetlerinin artık yukarıda olduğu bir noktada çiftçiler ekse, üretse para kazanamıyor. Çocukları bu işi yapmak için devam edemiyor. Biz de dedik ki bunun için hep birlikte hareket edelim diye ilk günden beri bu şekilde çalışıyoruz. Elimizden gelen desteği ardımıza koymuyoruz. Yeter ki bu memleketteki çiftçiler toprağa küsmesin, üretmeye devam etsin, kazancı bereketi de bol olsun diye. Bizim de gördüğümüz, tespit ettiğimiz, aldığımız hem akademisyenlerden hem odalarımızdan aldığımız bilgilere göre süt otu yani ryegrass tohumunun da ne kadar önemli olduğunun da farkındayız. Bugün dağıtımını gerçekleştirdiğimiz süt otu yani ryegrass tohumu desteğimizin amacı da şu; üreticimiz kendi kaba yemini yetiştirdikçe dışarıdan yem alma ihtiyacı azalacak. Biz de bu destekle maliyetlerini hafifletmesine katkı sağlayacağız. Onun için bununla ilgili de desteklerimizi arttırarak devam ettiriyoruz" dedi.

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20 ilçedeki üreticilere 54 ton 525 kilogram süt otu tohumu desteği

Üreticiler, akademisyenler, odalar ve tüm sektör paydaşlarıyla iş birliği halinde bir yol haritası çizdiklerini söyleyen Akın, bu kapsamda çiftçilere sağlanacak desteklerin planlı, programlı ve verimli bir şekilde hayata geçirildiğini dile getirdi. Akın, "Bu kapsamda Balıkesir'imizin 20 ilçesindeki yetiştiricilerimize 54 ton 525 kilogram süt otu tohumu desteği sağlıyoruz. Bunun 37 ton 525 kilogramı ithal, 17 tonu ise yerli süt otu tohumundan oluşuyor. Bu desteğimizle yetiştiricilerimizin yem ihtiyacının büyük bir bölümünü kendi imkânlarıyla karşılayabileceğini düşünüyoruz ki girdi maliyetlerinde bir nebze azalma olabilsin. Bu ekonomik zorlu şartlarda bir nebze desteğimiz dokunsun. Biz Tarımda Balıkesir Modeli çalışmamıza başlarken Balıkesir'in tüm ekilebilir, biçilebilir arazilerini ve yine hayvancılıkla ilgili ne kadar süt ve süt hayvancılığıyla ilgili ne kadar potansiyelimiz varsa hepsini çalıştık. Baktığınız zaman tarımda Balıkesir modelinin amacı şu: Çiftçi üretsin, üretilmeyen bir alan kalmasın" sözleriyle çiftçinin motivasyonunu artıracak desteklerin devam ettiğini dile getirdi.

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"Zengin toprakların fakir çiftçisi olmayacak"

Gömeç'te üretilen bamyanın katma değerini artırıp Amerika'ya 40 doların üzerinde sattıklarını, bunun da bölge çiftçisine umut olduğunu söyleyen Akın, "Bakın dedim bugün bu bamya satılamıyor ama bununla birlikte ileride sizler, biz gelmeden üretici yani daha doğrusu tüccar gelecek, sizden maliyetinin üstünde kazançlı fiyatla alacak' dedik. Geldiğimiz nokta şu anda tam da bu. Yine alacağız biz bamya, yine devam ediyoruz. Biz üreticilerimizin hizmetkârıyız. Zengin toprakları olan Balıkesir'imizin fakir çiftçileri olmasına izin vermeyeceğiz. Tarım Hayvancılık Fuarımız ile yeni bir çığır açtık. Üçüncüsünü hayata geçirdiğimiz fuarda her sene artarak devam ediyor. Bu fuar Türkiye'de en önemli fuarlardan biri noktasına geldi" dedi.

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Başkan Akın, özelikle çocukların küçük yaşlardan itibaren üretilen her gıdanın tarladan sofraya gelene kadar olan yolculuğunu bilmesinin önemine değindi.

"Siz üretin gerisini biz hallederiz"

"Siz üretin, gerisini biz hallederiz" diyen Akın, "Susam, bamya, aronya, ada çayı, biberiye, ekinezya, tıbbi nane, cennet hurması, kuru fasulye, Badalan fasulyesi, ryegrass, karabuğday, siyez buğdayı, vetiver fidesi, lavanta fidesi, bilya keklik, sebze fidesi, badem fidanı ve incir fidanı gibi desteklerimizi çiftçilerimizle buluşturuyoruz. Ayrıca bu ürünlere tam 50 bin kilogramın üzerinde alım desteği verdik. Toplam 279 bin kilogram tohum ve 435 bin fidefidan desteği verdik. Bunun yanında zeytin toplama kasası ve örtüsü, sera naylonu, mantar kompost ve sıvı gübre desteklerimizle de çiftçimizin emrindeyiz. Tarımsal sulama desteğimizle çiftçimizin üretim yükünü azaltmak için 27 bin 900 çiftçimize 196 milyon liralık sulama desteği verdik. Çiftçimizin yüzünü güldürmek için ki özellikle bu sene bununla ilgili de yeni makinelerimize satın aldık, çiftçimizin en büyük ihtiyaçları bana göre tarla yolları tesviyesi. Çünkü tarlaya ulaşması lazım. Toprak analizi, taş toplama, ana arı dağıtımı, ana arı yüksüğü dağıtımı, fondan kek dağıtımı, salça makinesi, selektör makinesi, süt soğutma tankı, soğuk hava deposu, sulama deposu ve taşıt kantarı gibi desteklerimizle Cenabı Allah şahittir, 'Biz buradayız' dedik. Coğrafi işaretli kuzusuyla ünlenen Balıkesir'imizin hayvancılıktaki kalitesini daha da yukarılara çıkarmak için üreticilerimize toplam damızlık hayvan desteği verdik. 'Doğadan Sofraya BalıKesir' ve Londra ile Paris Uluslararası Bal Ödüllerinde altın madalya ödülünü aldık. Bu altın madalya aldığımız bu ballarımızın da değerini arttırarak satacağız. Bu bölgede üreten her şey, üretilen her şeyin bir farkı olduğunu milletimizin bilmesi lazım. Ve bunun arasındaki katma değerin de çiftçimizin cebine girmesi lazım. Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği, zeytin yetiştiriciliği, bitki doku kültürü, agroekolojik tarım, bahçıvanlık ve arıcılık gibi pek çok alanda düzenlediğimiz kurslarda binin üzerinde kursiyer yetiştirdik ve yetiştirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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"Gönülde millet, gönülden hizmet işte budur"

Desteklerin tüm üreticilere hayırlı olmasını dileyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, "Ama gönülde millet, gönülden hizmet budur işte. Benim tek hesabım Balıkesir'dir. Başka bir derdim yok. Aklımda da fikrimde de memleketime, milletime hizmet var. Balıkesir Türkiye'nin en güzel yeridir. Balıkesir'in üzerinden Balıkesir'i büyütmek üzerine çalışmalar yapalım. Birlik olalım, beraber olalım, Balıkesir'imizi hep birlikte kaldıralım, kazanan memleketimiz olsun diyorum" şeklinde konuştu.

Uzuner: "Verimli ve bereketli bir üretim sezonu diliyorum"

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Tarımsal üretimin geliştirilmesi için çiftçi desteklerinin sürdürüldüğünü belirten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Gülnaz Çelikyurt Uzuner ise, "Süt otu, iklim şartlarına uyum sağlayabilen, verimli ve kaliteli kaba yem üretiminin önemli bir yem bitkisidir. Bu destekle ilimizde yem bitkileri ekimi alanlarının yaygınlaştırılması ve hayvancılık işletmelerimizin üretim kapasitesinin geliştirmesini katkı sağlamayı hedefliyoruz. Dağıttığımız tohumlarımızın üreticilerimize hayırlı olmasını, verimli ve bereketli bir üretim sezonunun geçirilmesini diliyorum" diye konuştu.