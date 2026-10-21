Jandarmadan kaçakçılık operasyonu

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 21 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda 144 bin makaron, 300 kilogram tütün ve 150 litre kaçak veya sahte alkol ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından 2 haftalık süreçte yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, il genelinde meydana gelen 10 kaçakçılık ve organize suç olayına karıştığı belirlenen 21 şüphelinin ev ve eklentileri ile kullandıkları araçlara operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 2 tabanca, 1 av tüfeği, 67 fişek, 1 şarjör, 8 cep telefonu, 144 bin makaron, 300 kilogram tütün, 150 litre kaçak veya sahte alkol ile 4 kazı malzemesi ele geçirildi.

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Yakalanan 21 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.