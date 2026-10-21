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        Gömeç'te zeytin hasadı devam ediyor

        Gömeç ilçesinde, zeytin hasadı devam ederken, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Safa Sağıroğlu da, üreticilerin hasat heyecanına ortak oldu. Üreticilerle birlikte zeytin hasadı yapan Sağıroğlu, bereketli sezon dileğinde bulundu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 13:28 Güncelleme:
        Gömeç'te zeytin hasadı devam ediyor

        Gömeç ilçesinde, zeytin hasadı devam ederken, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Safa Sağıroğlu da, üreticilerin hasat heyecanına ortak oldu. Üreticilerle birlikte zeytin hasadı yapan Sağıroğlu, bereketli sezon dileğinde bulundu.

        Gömeç'te zeytin hasadı devam ederken, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleride üreticileri yalnız bırakmıyor. Gömeç İlçe Müdürü Safa Sağıroğlu da, zeytinin dalından sofralara uzanan bu yolculukta, üreticilerin emeği ve alın terinin her zaman çok kıymetli olduğunu söyledi. Sağıroğlu, zorluklara rağmen toprağını işleyen, üretmeye ve emek vermeye devam eden tüm çiftçilerin, tarımın en büyük gücü olduğunu söyledi. Müdür Safa Sağıroğlu, "Gömeç’te zeytin hasadının heyecanını üreticilerimizle birlikte paylaşıyor; emeğin berekete, gayretin güzel sonuçlara dönüşmesini diliyoruz. Toprağımıza sahip çıkıyor, üretimin ve üreticimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Tüm üreticilerimize bereketli, verimli ve hayırlı bir hasat sezonu diliyoruz" sözlerine yer verdi

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