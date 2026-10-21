Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Balıkesir polisi üst üste operasyonlarla cinayeti aydınlattı Balıkesir, İstanbul ve Kars'ta düzenlenen operasyonda 6 kişi tutuklandı

        Balıkesir polisi üst üste operasyonlarla cinayeti aydınlattı Balıkesir, İstanbul ve Kars'ta düzenlenen operasyonda 6 kişi tutuklandı

        Balıkesir'de eylül ayında cami çıkışında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Nurettin A. (66) olayıyla ilgili yapılan soruşturmada Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri adeta iğne ile kuyu kazarak şüphelileri ve olayın azmettiricileri olduğu iddia edilen şahısları yakalayarak adalete teslim etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 10:40 Güncelleme:
        Balıkesir polisi üst üste operasyonlarla cinayeti aydınlattı Balıkesir, İstanbul ve Kars'ta düzenlenen operasyonda 6 kişi tutuklandı

        Balıkesir'de eylül ayında cami çıkışında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Nurettin A. (66) olayıyla ilgili yapılan soruşturmada Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri adeta iğne ile kuyu kazarak şüphelileri ve olayın azmettiricileri olduğu iddia edilen şahısları yakalayarak adalete teslim etti.

        Olay, Karesi ilçesi 2. Sakarya Mahallesi Yasemin Sokak'ta 18 Eylül'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yatsı namazını kıldıktan sonra camiden çıkan Nurettin A. (66), evine doğru yürüdüğü sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Yaşanan olayda N.A.'nın sırtına 2, başına ise 1 kurşun isabet etti. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde N.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro ekipleri araştırmalara başladı.

        REKLAM

        İlk operasyon İstanbul'da

        Olayı gerçekleştiren şahısların T.A. ve F.İ. isimli şahıslar olduğu tespit edilirken, 24 Eylül'de İstanbul'da Bağcılar ilçesi İstoç Sanayi Sitesi içerisinde ayrıca olaya aracılık eden şahıslardan olduğu değerlendirilen D.B. isimli şahıslar yapılan operasyon sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan ilk sorgusunda silahı parçalara ayırarak attıkları anlaşılınca ekipler delil nitaliğindeki silah parçalarını boş arazide bularak çalışmalarını tamamladı. Sorgu sonrası adli makamlara sevk edilen şüpheliler tutuklanarak Kepsut Cezaevi'ne gönderildi.

        İkinci operasyon için düğmeye basıldı

        REKLAM

        Yaşanan cinayet olayının üzerine giden polis ekipleri ikinci operasyon için düğmeye bastı. Olayın azmettiricileri ve şüphelilere yardım ettikleri tespit edilen şüphelilere yönelik 15 Ekim'de Kars ve İstanbul illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerden M.A., A.A. ve E.G., mahkemece tutuklanarak Kepsut Cezaevi'ne teslim edilerek cinayetle ilgili tutuklu sayısı 6 oldu. C.Ö. isimli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Öte yandan, Nurettin A. ile şüpheliler arasında geçmiş yıllara ait husumet bulunduğu öğrenildi. Yaşanan cinayet sonrasında cinayeti işleyen şahsın olay yerinden kasklı halde kaçarkenki görüntüsü ise kameralara yansıdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        "Mavi Vatan'daki haklarımızı güçlü şekilde savunacağız"
        "Mavi Vatan'daki haklarımızı güçlü şekilde savunacağız"
        Terastan düşüp ölmüştü! Sıcak gelişme...
        Terastan düşüp ölmüştü! Sıcak gelişme...
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Ünlü oyuncu anne oldu
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"
        Korkunç iddia! 30 bin lira için 15 yaşındaki çocuğu başından vurdular!
        Korkunç iddia! 30 bin lira için 15 yaşındaki çocuğu başından vurdular!
        "Serdar Ortaç beni engelledi"
        "Serdar Ortaç beni engelledi"

        Benzer Haberler

        Ayvalık açıklarındaki batık alanında amforalar görüntülendi
        Ayvalık açıklarındaki batık alanında amforalar görüntülendi
        Balıkesir'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin yakalanan 6 şüphe...
        Balıkesir'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin yakalanan 6 şüphe...
        Öğretmen, şair-yazar Mustafa Keser vefat etti Merhum Keser'in bedeni tıp öğ...
        Öğretmen, şair-yazar Mustafa Keser vefat etti Merhum Keser'in bedeni tıp öğ...
        Altıeylül'de sıfır atık için eğitim iş birliği protokolü imzalandı Altıeylü...
        Altıeylül'de sıfır atık için eğitim iş birliği protokolü imzalandı Altıeylü...
        Balıkesir'de Cumhuriyet Bayramı spor etkinlikleri başladı
        Balıkesir'de Cumhuriyet Bayramı spor etkinlikleri başladı
        Gömeç'te zeytin hasadı devam ediyor
        Gömeç'te zeytin hasadı devam ediyor