Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Balıkesir'de Cumhuriyet Bayramı spor etkinlikleri başladı

        Balıkesir'de Cumhuriyet Bayramı spor etkinlikleri başladı

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı dolayısıyla düzenlenen sportif etkinlikler, Cumhuriyet Kupası Masa Tenisi Turnuvası ile başladı. Burhaniye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler, bir hafta boyunca farklı spor branşlarında gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 09:02 Güncelleme:
        Balıkesir'de Cumhuriyet Bayramı spor etkinlikleri başladı

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yılı dolayısıyla düzenlenen sportif etkinlikler, Cumhuriyet Kupası Masa Tenisi Turnuvası ile başladı. Burhaniye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikler, bir hafta boyunca farklı spor branşlarında gerçekleştirilecek.

        Cumhuriyet Bayramı coşkusunun spor sahalarına taşınacağı organizasyonda genç sporcular; masa tenisi, basketbol, atletizm ve voleybol branşlarında mücadele edecek. Etkinlik programı kapsamında 20 Ekim'de Cumhuriyet Kupası Masa Tenisi Turnuvası ile başlayan ve bir hafta sürecek müsabakalar, 21 Ekim'de Basketbol 3x3 Turnuvası, 22 Ekim'de ise kız ve erkek 400 metre kategorilerinde atletizm yarışları düzenlenecek. 23, 26 ve 27 Ekim tarihlerinde Cumhuriyet Bayramı Gençler Voleybol Turnuvası gerçekleştirilecek. Bir hafta sürecek müsabakaların ardından 27 Ekim'de düzenlenecek ödül töreni, ilçe protokolünün katılımıyla gerçekleştirilecek. Dereceye giren sporcular ödüllerini törenle alacak.

        REKLAM

        Burhaniye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Aslan Alparslan, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen spor organizasyonlarının önemine dikkat çekerek, gençlerin spora katılımını artırmayı hedeflediklerini belirtti. Alparslan, "Cumhuriyetimizin 103. yılını sporun birleştirici gücüyle kutlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bir hafta boyunca farklı branşlarda gerçekleştireceğimiz müsabakalarla gençlerimizi sporla buluşturuyoruz. Tüm sporcularımıza başarılar diliyor, Cumhuriyet Bayramı coşkusunu hep birlikte yaşamaya davet ediyoruz." dedi. Burhaniye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yetkilileri, gerçekleştirilecek tüm müsabakalara sporcuları ve vatandaşları davet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        "Mavi Vatan'daki haklarımızı güçlü şekilde savunacağız"
        "Mavi Vatan'daki haklarımızı güçlü şekilde savunacağız"
        Terastan düşüp ölmüştü! Sıcak gelişme...
        Terastan düşüp ölmüştü! Sıcak gelişme...
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Ünlü oyuncu anne oldu
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"
        Korkunç iddia! 30 bin lira için 15 yaşındaki çocuğu başından vurdular!
        Korkunç iddia! 30 bin lira için 15 yaşındaki çocuğu başından vurdular!
        "Serdar Ortaç beni engelledi"
        "Serdar Ortaç beni engelledi"

        Benzer Haberler

        Gömeç'te zeytin hasadı devam ediyor
        Gömeç'te zeytin hasadı devam ediyor
        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ilk ayında seyirciden tam n...
        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ilk ayında seyirciden tam n...
        Ayvalık Ticaret Odası'nda seçim yarışı başladı Mevcut Başkan Ali Uçar'ın be...
        Ayvalık Ticaret Odası'nda seçim yarışı başladı Mevcut Başkan Ali Uçar'ın be...
        Edremit Ticaret Odası Duyusal Analiz Laboratuvarı, uluslararası akredite be...
        Edremit Ticaret Odası Duyusal Analiz Laboratuvarı, uluslararası akredite be...
        ETOLAB uluslararası akreditasyon aldı
        ETOLAB uluslararası akreditasyon aldı
        Burhaniye de eski çobanların azık torbaları turistik eşya oldu
        Burhaniye de eski çobanların azık torbaları turistik eşya oldu