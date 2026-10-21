Balıkesir'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan C.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden M.A, A.A, E.G, T.A, F.İ. ve D.B. ise tutuklandı.

Cinayeti azmettirdiği ve zanlılara yardım ettiği değerlendirilen M.A, A.A, C.Ö. ve E.G. de gözaltına alındı.

Zanlılar T.A. ve F.İ. ve D.B, işlemlerinin ardından Balıkesir'e getirildi.

Şüpheliler, polise verdikleri ifadede saldırıyı gerçekleştirdikleri tabancayı parçalara ayırarak attıklarını bildirdi. Ekipler, yaptıkları aramalarda silaha ait bazı parçaları buldu.

Zanlılar, silahlı saldırıya aracılık ettiği değerlendirilen D.B. ile İstanbul'un Bağcılar ilçesindeki İstoç Sanayi Sitesi'nde gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 18 Eylül'de 2. Sakarya Mahallesi Yasemin Sokak'ta kask takarak Nurettin A'ya (66) cami çıkışında silahlı saldırı düzenleyen zanlıların T.A. ve F.İ. olduğunu belirledi.

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