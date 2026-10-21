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        Balıkesir'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

        Balıkesir'in Karesi ilçesinde 18 Eylül'de bir kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 10:58 Güncelleme:
        Balıkesir'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

        Balıkesir'in Karesi ilçesinde 18 Eylül'de bir kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 7 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

        Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 18 Eylül'de 2. Sakarya Mahallesi Yasemin Sokak'ta kask takarak Nurettin A'ya (66) cami çıkışında silahlı saldırı düzenleyen zanlıların T.A. ve F.İ. olduğunu belirledi.

        Zanlılar, silahlı saldırıya aracılık ettiği değerlendirilen D.B. ile İstanbul'un Bağcılar ilçesindeki İstoç Sanayi Sitesi'nde gözaltına alındı.

        Şüpheliler, polise verdikleri ifadede saldırıyı gerçekleştirdikleri tabancayı parçalara ayırarak attıklarını bildirdi. Ekipler, yaptıkları aramalarda silaha ait bazı parçaları buldu.

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        Zanlılar T.A. ve F.İ. ve D.B, işlemlerinin ardından Balıkesir'e getirildi.

        Cinayeti azmettirdiği ve zanlılara yardım ettiği değerlendirilen M.A, A.A, C.Ö. ve E.G. de gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan C.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden M.A, A.A, E.G, T.A, F.İ. ve D.B. ise tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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