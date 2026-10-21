Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Altıeylül'de sıfır atık için eğitim iş birliği protokolü imzalandı Altıeylül'de çevre bilinci okullarda yaygınlaşacak

        Altıeylül'de sıfır atık için eğitim iş birliği protokolü imzalandı Altıeylül'de çevre bilinci okullarda yaygınlaşacak

        Altıeylül Belediyesi ile Altıeylül İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü arasında, öğrencilerde çevre bilincini artırmak ve sıfır atık kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı. Protokolle, ilçedeki okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında sıfır atık, geri dönüşüm ve çevrenin korunmasına yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 10:21 Güncelleme:
        Altıeylül'de sıfır atık için eğitim iş birliği protokolü imzalandı Altıeylül'de çevre bilinci okullarda yaygınlaşacak

        Altıeylül Belediyesi ile Altıeylül İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü arasında, öğrencilerde çevre bilincini artırmak ve sıfır atık kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı. Protokolle, ilçedeki okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında sıfır atık, geri dönüşüm ve çevrenin korunmasına yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecek.

        İşbirliği protokolü imzalandı

        Altıeylül Belediyesi ile Altıeylül İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü arasında, çevre bilincine sahip nesiller yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Eğitim İş Birliği Protokolü hayata geçirildi. Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli ile Altıeylül İlçe Millî Eğitim Müdürü Sami Günnü tarafından imzalanan protokol kapsamında, ilçedeki okullarda Sıfır Atık Eğitim Projesi uygulanacak. Protokol çerçevesinde öğrencilere sıfır atık, geri dönüşüm, atıkların kaynağında ayrı toplanması, iklim değişikliği, doğal varlıkların korunması ve sürdürülebilir yaşam konularında eğitimler verilecek. Gerçekleştirilecek çalışmalarla öğrencilerin çevreye duyarlı tüketim alışkanlıkları kazanması, doğal kaynakların bilinçli kullanılması ve sıfır atık anlayışının günlük yaşamın bir parçası hâline gelmesi hedefleniyor. İmza törenine Altıeylül Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Deniz ve Ertan Kayatepe ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Fatih Tipi de katıldı.

        REKLAM

        Başkan Şehirli "Çevre bilincini küçük yaşlarda kazandırmalıyız"

        Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, çevrenin korunmasının ve doğal kaynakların gelecek nesillere aktarılmasının ortak bir sorumluluk olduğunu belirterek, ‘Çevre bilincinin küçük yaşlarda kazanılması, daha yaşanabilir bir geleceğin temelini oluşturuyor. Çocuklarımızın sıfır atık, geri dönüşüm ve doğal kaynakların korunması konusunda bilinçlenmesini çok önemsiyoruz. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz protokol sayesinde öğrencilerimizin çevreye karşı duyarlılıklarını artıracak, sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları kazanmalarına katkı sunacağız. Çocuklarımızın bugün edineceği alışkanlıkların yarının çevre dostu toplumunu oluşturacağına inanıyoruz. Altıeylül Belediyesi olarak daha temiz, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir çevre için çalışmalarımızı sürdüreceğiz’ dedi.

        REKLAM

        Sami Günnü "Sıfır atık kültürünün yaygınlaşmasını önemsiyoruz"

        Altıeylül İlçe Millî Eğitim Müdürü Sami Günnü ise çevre eğitiminin öğrencilerin günlük yaşam alışkanlıklarına doğrudan katkı sunduğunu ifade ederek, ‘Öğrencilerimizin çevreye duyarlı, doğal kaynakların değerini bilen ve sürdürülebilir yaşam anlayışını benimseyen bireyler olarak yetişmesi büyük önem taşıyor. Okullarımızda gerçekleştirilecek sıfır atık eğitimleriyle çocuklarımızın atıkları kaynağında ayrıştırma, geri dönüşüm ve çevrenin korunması konularında bilinç kazanmalarını destekleyeceğiz. Altıeylül Belediyesi ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğinin, sıfır atık kültürünün eğitim kurumlarımızda ve toplum genelinde yaygınlaşmasına önemli katkı sağlayacağına inanıyorum’ diye konuştu.

        REKLAM

        Okullarda eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılacak

        İş birliği kapsamında okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında yürütülecek eğitim ve farkındalık faaliyetleriyle öğrencilerin çevre sorunlarına karşı duyarlılıklarının artırılması, çevre dostu tüketim alışkanlıklarının geliştirilmesi ve atık yönetimi konusunda bilinç kazanmaları desteklenecek. Altıeylül Belediyesi ile Altıeylül İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü arasındaki protokolün, çevre bilincinin eğitim yoluyla güçlendirilmesine ve sıfır atık anlayışının gelecek nesiller tarafından benimsenmesine katkı sunacak

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        VFS Global'den 'randevu dolandırıcılığı' uyarısı
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Fon soruşturmasında yeni dalga
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Anayasa Mahkemesi'nden karar! Yeni Parti isim değiştirmiyor
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Fransa'da yağmalanan ürünler ikinci ele düştü
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Aslan, Devler Ligi'nde siftah peşinde!
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        Yeğenini sokakta öldüren dayı mahkemede "Pes" dedirtti
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        "Netanyahu'nun saldırı planına Trump karşı çıktı"
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Dolmabahçe'de hedef 9'da 9!
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        Kafa kafaya katliam gibi kaza: 4 ölü!
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        "Türk cehenneminde 1 puanı kaptı"
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Sanchez'den Milei'ye alaylı "hoş geldin" mesajı
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        Kuru yemişleri suda bekletin çünkü…
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        3.5 trilyon dolarlık hazırlık
        "Mavi Vatan'daki haklarımızı güçlü şekilde savunacağız"
        "Mavi Vatan'daki haklarımızı güçlü şekilde savunacağız"
        Terastan düşüp ölmüştü! Sıcak gelişme...
        Terastan düşüp ölmüştü! Sıcak gelişme...
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Fotoğrafınız ne kadar hasta olduğunuzu gösterebilir mi?
        Ünlü oyuncu anne oldu
        Ünlü oyuncu anne oldu
        "Aldatıldım"
        "Aldatıldım"
        Korkunç iddia! 30 bin lira için 15 yaşındaki çocuğu başından vurdular!
        Korkunç iddia! 30 bin lira için 15 yaşındaki çocuğu başından vurdular!
        "Serdar Ortaç beni engelledi"
        "Serdar Ortaç beni engelledi"

        Benzer Haberler

        Ayvalık açıklarındaki batık alanında amforalar görüntülendi
        Ayvalık açıklarındaki batık alanında amforalar görüntülendi
        Balıkesir'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin yakalanan 6 şüphe...
        Balıkesir'de bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin yakalanan 6 şüphe...
        Öğretmen, şair-yazar Mustafa Keser vefat etti Merhum Keser'in bedeni tıp öğ...
        Öğretmen, şair-yazar Mustafa Keser vefat etti Merhum Keser'in bedeni tıp öğ...
        Balıkesir polisi üst üste operasyonlarla cinayeti aydınlattı Balıkesir, İst...
        Balıkesir polisi üst üste operasyonlarla cinayeti aydınlattı Balıkesir, İst...
        Balıkesir'de Cumhuriyet Bayramı spor etkinlikleri başladı
        Balıkesir'de Cumhuriyet Bayramı spor etkinlikleri başladı
        Gömeç'te zeytin hasadı devam ediyor
        Gömeç'te zeytin hasadı devam ediyor