Altıeylül'de sıfır atık için eğitim iş birliği protokolü imzalandı Altıeylül'de çevre bilinci okullarda yaygınlaşacak

Altıeylül Belediyesi ile Altıeylül İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü arasında, öğrencilerde çevre bilincini artırmak ve sıfır atık kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla Eğitim İş Birliği Protokolü imzalandı. Protokolle, ilçedeki okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında sıfır atık, geri dönüşüm ve çevrenin korunmasına yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecek.

İşbirliği protokolü imzalandı

Altıeylül Belediyesi ile Altıeylül İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü arasında, çevre bilincine sahip nesiller yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Eğitim İş Birliği Protokolü hayata geçirildi. Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli ile Altıeylül İlçe Millî Eğitim Müdürü Sami Günnü tarafından imzalanan protokol kapsamında, ilçedeki okullarda Sıfır Atık Eğitim Projesi uygulanacak. Protokol çerçevesinde öğrencilere sıfır atık, geri dönüşüm, atıkların kaynağında ayrı toplanması, iklim değişikliği, doğal varlıkların korunması ve sürdürülebilir yaşam konularında eğitimler verilecek. Gerçekleştirilecek çalışmalarla öğrencilerin çevreye duyarlı tüketim alışkanlıkları kazanması, doğal kaynakların bilinçli kullanılması ve sıfır atık anlayışının günlük yaşamın bir parçası hâline gelmesi hedefleniyor. İmza törenine Altıeylül Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Deniz ve Ertan Kayatepe ile İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Fatih Tipi de katıldı.

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Başkan Şehirli "Çevre bilincini küçük yaşlarda kazandırmalıyız"

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, çevrenin korunmasının ve doğal kaynakların gelecek nesillere aktarılmasının ortak bir sorumluluk olduğunu belirterek, ‘Çevre bilincinin küçük yaşlarda kazanılması, daha yaşanabilir bir geleceğin temelini oluşturuyor. Çocuklarımızın sıfır atık, geri dönüşüm ve doğal kaynakların korunması konusunda bilinçlenmesini çok önemsiyoruz. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz protokol sayesinde öğrencilerimizin çevreye karşı duyarlılıklarını artıracak, sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları kazanmalarına katkı sunacağız. Çocuklarımızın bugün edineceği alışkanlıkların yarının çevre dostu toplumunu oluşturacağına inanıyoruz. Altıeylül Belediyesi olarak daha temiz, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir çevre için çalışmalarımızı sürdüreceğiz’ dedi.

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Sami Günnü "Sıfır atık kültürünün yaygınlaşmasını önemsiyoruz"

Altıeylül İlçe Millî Eğitim Müdürü Sami Günnü ise çevre eğitiminin öğrencilerin günlük yaşam alışkanlıklarına doğrudan katkı sunduğunu ifade ederek, ‘Öğrencilerimizin çevreye duyarlı, doğal kaynakların değerini bilen ve sürdürülebilir yaşam anlayışını benimseyen bireyler olarak yetişmesi büyük önem taşıyor. Okullarımızda gerçekleştirilecek sıfır atık eğitimleriyle çocuklarımızın atıkları kaynağında ayrıştırma, geri dönüşüm ve çevrenin korunması konularında bilinç kazanmalarını destekleyeceğiz. Altıeylül Belediyesi ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğinin, sıfır atık kültürünün eğitim kurumlarımızda ve toplum genelinde yaygınlaşmasına önemli katkı sağlayacağına inanıyorum’ diye konuştu.

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Okullarda eğitim ve farkındalık çalışmaları yapılacak

İş birliği kapsamında okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında yürütülecek eğitim ve farkındalık faaliyetleriyle öğrencilerin çevre sorunlarına karşı duyarlılıklarının artırılması, çevre dostu tüketim alışkanlıklarının geliştirilmesi ve atık yönetimi konusunda bilinç kazanmaları desteklenecek. Altıeylül Belediyesi ile Altıeylül İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü arasındaki protokolün, çevre bilincinin eğitim yoluyla güçlendirilmesine ve sıfır atık anlayışının gelecek nesiller tarafından benimsenmesine katkı sunacak