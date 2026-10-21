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        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Öğretmen, şair-yazar Mustafa Keser vefat etti Merhum Keser'in bedeni tıp öğrencileri tarafından kadavra olarak kullanılacak

        Öğretmen, şair-yazar Mustafa Keser vefat etti Merhum Keser'in bedeni tıp öğrencileri tarafından kadavra olarak kullanılacak

        Balıkesirli öğretmen ve yazar Mustafa Keser, tatil için gittiği Burhaniye'de geçirdiği rahatsızlık sonrası vefat etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 10:56 Güncelleme:
        Öğretmen, şair-yazar Mustafa Keser vefat etti Merhum Keser'in bedeni tıp öğrencileri tarafından kadavra olarak kullanılacak

        Balıkesirli öğretmen ve yazar Mustafa Keser, tatil için gittiği Burhaniye'de geçirdiği rahatsızlık sonrası vefat etti.

        Balıkesirli emekli öğretmen ve aynı zamanda şiir kitapları bulunan Mustafa Keser 69 yaşında vefat etti. Edebiyat dünyasına şair ve yazar olarak birçok eser bırakan Mustafa Keser, Savaştepe Öğretmen Okulu mezunuydu. Tatil için gittiği Burhaniye'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Keser tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Milli Eğitim camiasında uzun yıllar resim öğretmeni olarak eğitim verdikten sonra emekli olan Keser, emekli olduktan sonra Balıkesir Yazarlar ve Şairler Derneği üyesi olarak birçok etkinlikte görev aldı. 2 çocuk babası Mustafa Keser, kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi görmekteydi. Keser'in ani vefatı Balıkesir'de derin üzüntüyle karşılandı.

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        Keser'in vefatından bir süre önce Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde kadavra ihtiyacı konusunda bilgisi olduğu ve bu konuya duyarlı davranarak vefatı sonrasında bedenini kadavra olarak Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bağışladığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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