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        Balıkesirli kadın girişimci yurdun her tarafına fide gönderiyor

        Burhaniye ilçesinde, kırsal Kızıklı Mahallesinde 7 sene önce sebze fidesi üretimine başlayan Eda Girgin, yurdun her tarafına fide gönderiyor. Yüzlerce fide çeşitlerinin olduğunu kaydeden 1 çocuk annesi Girgin, fideleri internetten pazarladıklarını kaydederken, 435 bin takipçilerinin olduğunu söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 12:43 Güncelleme:
        Balıkesirli kadın girişimci yurdun her tarafına fide gönderiyor

        Burhaniye ilçesinde, kırsal Kızıklı Mahallesinde 7 sene önce sebze fidesi üretimine başlayan Eda Girgin, yurdun her tarafına fide gönderiyor. Yüzlerce fide çeşitlerinin olduğunu kaydeden 1 çocuk annesi Girgin, fideleri internetten pazarladıklarını kaydederken, 435 bin takipçilerinin olduğunu söyledi.

        İlçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Kızıklı Mahallesinde fide üretimi yapan Eda Girgin, ilaçsız üretim yaptıklarını söyledi. Tıbbı sekreterlik eğitimi aldığını kaydeden Eda Girgin, bu günlerde de Tarım teknolojisi okuduğunu söyledi. Eşi Oğuzhan Girgin ile birlikte üretime devam eden kadın üretici, yurdun her tarafına fide gönderdiklerini söyledi. 7 sene önce üretime başladıklarını kaydeden Eda Girgin, "Biz bu işe eşimle yaklaşık yedi sene önce başladık. Burada güzel bir üretim yapıyoruz, sürdürülebilir tohumlar kullanıyoruz. Domateste 150 çeşit, işte biberde sadece 120 çeşit çeşidimiz var. Severek yapıyoruz. Çiftçilik gerçekten çok farklı bir şey ve üretenin kazanabileceğine olan inancımızı hâlâ yitirmedik. Hep birlikte ailecek çalışıyoruz, butik bir aile çiftliğiyiz. Umarım bütün kadınlara istihdam sağlayabilecek, işte bu denli işimizi büyütebilecek kadar güce sahip oluruz. Çok kişinin ilgisini çektik sosyal medyada da. Şu anda 435 bin takipçimiz var sosyal medyada; bu şekilde işimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Özel tasarım paketlerimiz sayesinde canlı fideyi de Türkiye'nin birçok yerindeki hobiye gönderebiliyoruz. İlaçsız üretime önem veriyoruz. Mümkün olduğunca pestisit kullanmamaya çalışıyoruz. Bununla ilgili işte hem kendi geliştirdiğim reçetelerim var, doğal yöntemler kullanmaya çalışıyoruz hem de işte hocalarımdan öğrendiğim bilgiler var. Şu anda da tarım okuyorum açıktan, aslen sağlıkçıyım. Bu şekilde üretimimize devam ediyoruz. Şu an kışlıklarımız var, mevsimine uygun üretim yapıyoruz; Nisan'da da yazlıklarımızın satışı devam ediyor" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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