Balıkesir'de hapis cezası bulunan 33 şahıs yakalandı

Uygulamalarda, kesinleşmiş hapis cezası 05 yıl arasında olan 28, 510 yıl arasında olan 5 şahıs yakalandı. Ayrıca yakalama kaydı bulunan 139 ve ifadeye yönelik aranan 98 şahıs da jandarma ekiplerince yakalandı.

Balıkesir’de jandarma ekipleri tarafından yapılan asayiş uygulamalarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 33 şahıs yakalandı.

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