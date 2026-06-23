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        Badavut Kayalıkları doğal yapısı ve tarihi taş ocaklarıyla ilgi çekiyor

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi sınırlarında yer alan Badavut Kayalıkları, tarihi sarımsak taşı ocaklarının izleri, doğal kıyı yapısı ve plajlarıyla tatilcilerin ilgi gösterdiği doğal güzellikler arasında yer alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 09:36 Güncelleme:
        Badavut Kayalıkları doğal yapısı ve tarihi taş ocaklarıyla ilgi çekiyor

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi sınırlarında yer alan Badavut Kayalıkları, tarihi sarımsak taşı ocaklarının izleri, doğal kıyı yapısı ve plajlarıyla tatilcilerin ilgi gösterdiği doğal güzellikler arasında yer alıyor.

        Ayvalık'ın Sarımsaklı Plajı yakınında bulunan Badavut Kayalıkları, Ege Denizi'ne uzanan kayalık kıyı formu, doğal kaya oluşumları ve çevresindeki bozulmamış yapısıyla öne çıkıyor.

        Bölge, Ayvalık'ın geleneksel taş mimarisiyle özdeşleşen sarımsak taşının çıkarıldığı eski taş ocaklarının izlerini de taşıyor. Bu yönüyle alan, ilçenin kültürel ve mimari hafızasına ışık tutuyor.

        Doğal sit alanı kapsamında yer alan Badavut'un bir bölümü, 2019 yılında "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil edildi. Kıyı hattı, kumul alanlar, kaya oluşumları ve deniz manzarasıyla hem doğa tutkunlarını hem de fotoğraf meraklılarını bölgeye çekiyor.

        Kayalık tepenin iki yanında biri küçük, diğeri daha geniş iki plaj bulunuyor. Yaz aylarında bölgeyi ziyaret edenler, bu plajlarda denize girmeyi tercih ediyor.

        Badavut Kayalıkları'nda ayrıca Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait Ayvalık Trafik Gözetleme İstasyonu da yer alıyor. Kırmızı-beyaz yapısıyla dikkati çeken istasyon, deniz trafiğinin izlenmesinde kullanılıyor.

        Dronla görüntülenen bölgede Ege Denizi'nin mavi tonları, kıyıdaki plajlar, eski taş ocaklarının izleri ve trafik gözetleme istasyonu aynı karede yer aldı.

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