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        Balıkesir'de 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi

        Balıkesir'de 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2026 - 21:11 Güncelleme:
        Balıkesir'de 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu düzenlendi

        Balıkesir'de 13. Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu gerçekleştirildi.

        Türkiye Yeşilay Cemiyetince 81 ilde organize edilen etkinlik kapsamında çok sayıda bisiklet tutkunu, Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayarak 75. Yıl Gençlik Merkezi'ne kadar pedal çevirdi.

        Sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek ve bağımlılıklarla mücadele konusunda toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinlikte açıklamalarda bulunan Balıkesir Yeşilay Şube Başkanı Melek Özerol, bisikletin gençleri ve aileleri sağlıklı yaşamın etrafında buluşturan güçlü bir araç olduğunu söyledi.

        Özerol, bağımlılıklarla mücadelede sporun koruyucu etkisine inandıklarını belirterek, "Her pedalın daha sağlıklı ve bağımsız bir geleceğe doğru atılmış kıymetli bir adım olduğunu biliyoruz. Etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

        Turun ardından yapılan çekilişle katılımcılara çeşitli hediyeler verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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