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        Balıkesir'de 18 ilden 478 sporcunun katıldığı tekvando turnuvası başladı

        Balıkesir'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "15 Temmuz İller Arası Tekvando Poomsae-Para Poomsae Turnuvası" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2026 - 09:20 Güncelleme:
        Balıkesir'de 18 ilden 478 sporcunun katıldığı tekvando turnuvası başladı

        Balıkesir'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "15 Temmuz İller Arası Tekvando Poomsae-Para Poomsae Turnuvası" başladı.

        Kurtdereli Spor Salonu'nda "İrade Bizim, Zafer Bizim" temasıyla gerçekleştirilen organizasyona, 18 ilden 478 sporcu katılıyor. İki gün sürecek turnuvada sporcular; Poomsae, Para Poomsae ve ailelerin de yer aldığı "Family Poomsae" kategorilerinde mücadele ediyor.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, turnuvanın açılışında, anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını belirtti.

        Turnuvanın 15 Temmuz ruhunu gelecek nesillere aktarmaya katkı sağlayacağını ifade eden Özalp, şunları kaydetti:

        "Etkinlikler kapsamında 18 ilimizden gelen sporcularımızı kentimizde ağırlıyoruz. Turnuvanın, özellikle ailelerin katılımıyla sporda dayanışmayı simgeleyen kategorilerle büyük bir heyecana sahne olacağına inanıyorum. Organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen hakemlerimize, antrenörlerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, sporcularımıza başarılar diliyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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