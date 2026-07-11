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        Balıkesir'in 3 ilçesinde çıkan arazi yangınlarına müdahale ediliyor

        Balıkesir'in Susurluk, Altıeylül ve Dursunbey ilçelerinde çıkan arazi yangınlarına havadan karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2026 - 18:02 Güncelleme:
        Balıkesir'in 3 ilçesinde çıkan arazi yangınlarına müdahale ediliyor

        Balıkesir'in Susurluk, Altıeylül ve Dursunbey ilçelerinde çıkan arazi yangınlarına havadan karadan müdahale ediliyor.

        Susurluk ilçesinin Ömerköy Mahallesi, Altıeylül ilçesinin Karakaya Mahallesi ve Dursunbey ilçesinin İstasyon Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgelere Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangınlar, 2 helikopter, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 ilk müdahale aracıyla kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Yangınların yerleşim yerlerine yakın olmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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