Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Balıkesir'de çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

        Balıkesir'de çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

        Balıkesir'in Sındırgı ve Edremit ilçelerinde çıkan orman yangınları, havadan ve karadan yapılan müdahaleler neticesinde, büyümeden kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 18:29 Güncelleme:
        Balıkesir'de çıkan orman yangınları kontrol altına alındı

        Balıkesir'in Sındırgı ve Edremit ilçelerinde çıkan orman yangınları, havadan ve karadan yapılan müdahaleler neticesinde, büyümeden kontrol altına alındı.

        Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Çoturtepe Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Bölgeye sevk edilen Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait kara ve hava ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler, kısa sürede kontrol altına alındı.

        Edremit ilçesine bağlı kırsal Kızılkeçili Mahallesi'nde, Kazdağı Milli Parkı alanındaki Hasan Boğuldu Göleti mevkisinde yangın çıktı.

        Alevler, ekiplerin erken ve etkin müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

        Her iki yangının ardından bölgelerde soğutma çalışmalarına başlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Partili Gül: Teklifi yarın veririz
        AK Partili Gül: Teklifi yarın veririz
        YAŞ kararları açıklandı
        YAŞ kararları açıklandı
        MHP lideri Bahçeli, çerçeve yasa teklifini imzaladı
        MHP lideri Bahçeli, çerçeve yasa teklifini imzaladı
        Barış buluşması kana bulandı!
        Barış buluşması kana bulandı!
        Beşikçioğlu’nun esrar testi pozitif çıktı
        Beşikçioğlu’nun esrar testi pozitif çıktı
        ABD: İran ile anlaşma umuyoruz
        ABD: İran ile anlaşma umuyoruz
        TMSF'den 106 araçlık ihale
        TMSF'den 106 araçlık ihale
        İsmail Kartal müjdeyi verdi: Kadroda olacaklar!
        İsmail Kartal müjdeyi verdi: Kadroda olacaklar!
        Aynı salonda art arda
        Aynı salonda art arda
        Gol çizgisi teknolojisi ve çipli top geliyor!
        Gol çizgisi teknolojisi ve çipli top geliyor!
        Sağlıkta yeni dönem! Uzaktan hasta değerlendirme dönemi başladı
        Sağlıkta yeni dönem! Uzaktan hasta değerlendirme dönemi başladı
        Gayrimenkul satışında sert düşüş
        Gayrimenkul satışında sert düşüş
        Beşiktaş'a sürpriz öneri!
        Beşiktaş'a sürpriz öneri!
        İşte 2026'nın en çok satan otomobilleri
        İşte 2026'nın en çok satan otomobilleri
        "Annemle Sivas'ta"
        "Annemle Sivas'ta"
        Bağ evleri için büyüklük şartı düşürüldü
        Bağ evleri için büyüklük şartı düşürüldü
        Galatasaray'da 10 numara harekâtı!
        Galatasaray'da 10 numara harekâtı!
        Küresel araştırmadan çarpıcı sonuç! Her 6 kadından biri...
        Küresel araştırmadan çarpıcı sonuç! Her 6 kadından biri...
        82 yaşında bisiklet turunu tamamladı: 1 gün sonra öldü
        82 yaşında bisiklet turunu tamamladı: 1 gün sonra öldü
        Neşe Erberk'in gurur günü
        Neşe Erberk'in gurur günü

        Benzer Haberler

        Balıkesir'in kamu mirası ilk kez bütüncül ölçekte bilimsel olarak incelendi
        Balıkesir'in kamu mirası ilk kez bütüncül ölçekte bilimsel olarak incelendi
        Balıkesir'e Fransız yatırımı Türkiye'yi doyuran Balıkesir'de Fransız gıda f...
        Balıkesir'e Fransız yatırımı Türkiye'yi doyuran Balıkesir'de Fransız gıda f...
        Bandırma'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
        Bandırma'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
        Balıkesir'de bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
        Balıkesir'de bir evde çıkan yangın hasara neden oldu
        Balıkesir'de kayıp olarak aranan kişi bulundu
        Balıkesir'de kayıp olarak aranan kişi bulundu
        Ayvalık'ta özel spor tesislerine ortak denetim başladı
        Ayvalık'ta özel spor tesislerine ortak denetim başladı