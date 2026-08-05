Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Balıkesir'de çöplükte başlayıp zeytinliğe sıçrayan yangın söndürüldü

        Balıkesir'de çöplükte başlayıp zeytinliğe sıçrayan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde çöplük alanda çıkan ve zeytinliğe sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 08:57 Güncelleme:
        Balıkesir'de çöplükte başlayıp zeytinliğe sıçrayan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde çöplük alanda çıkan ve zeytinliğe sıçrayan yangın söndürüldü.


        Cennetayağı Mahallesi Eminkuyu mevkisindeki bulunan katı atık döküm alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.


        Rüzgarın etkisiyle zeytinliklere yayılan yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekipleri ile Edremit Belediyesine ait iş makineleri müdahale etti.

        Ekiplerin çalışmalarıyla söndürülen yangında, çok sayıda zeytin ağacı zarar gördü.

        Bu arada yangın bölgesinde bulunan ve tüylerinin bir kısmı yanan sahipsiz köpek yavrusu, tedavi edilmek üzere Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti'de çerçeve yasa toplantısı başladı
        AK Parti'de çerçeve yasa toplantısı başladı
        LGS tercih sonuçları açıklandı
        LGS tercih sonuçları açıklandı
        Bitcoin dururken niye borsa çıldırdı?
        Bitcoin dururken niye borsa çıldırdı?
        Fenerbahçe, Devler Ligi aşkına!
        Fenerbahçe, Devler Ligi aşkına!
        Her 5 mezundan 1'i okuduğu bölümden memnun değil
        Her 5 mezundan 1'i okuduğu bölümden memnun değil
        Galatasaray'ın Rafael Leao ısrarı!
        Galatasaray'ın Rafael Leao ısrarı!
        Kalaşnikoflu saldırıda kendisi de yaralandı! Tetikçilere konum gönderdi iddiası!
        Kalaşnikoflu saldırıda kendisi de yaralandı! Tetikçilere konum gönderdi iddiası!
        Trabzonspor, Salah'ı resmen açıkladı!
        Trabzonspor, Salah'ı resmen açıkladı!
        "İran tehditlerin gölgesinde hiçbir anlaşma yapmayacak"
        "İran tehditlerin gölgesinde hiçbir anlaşma yapmayacak"
        Trump'tan İran'a: Anlaşma olmazsa çok sert vuracağız
        Trump'tan İran'a: Anlaşma olmazsa çok sert vuracağız
        Hürmüz'de anlaşma yakın mı?
        Hürmüz'de anlaşma yakın mı?
        Havuzda oynarken tüfekle vuruldu!
        Havuzda oynarken tüfekle vuruldu!
        Sofraya girmeleri hiç kolay olmadı!
        Sofraya girmeleri hiç kolay olmadı!
        Ünlü kaleci evlendi
        Ünlü kaleci evlendi
        Binlerce cesedin üstünde yürüyorlar!
        Binlerce cesedin üstünde yürüyorlar!
        Ünlü isimler Marmaris'te buluştu
        Ünlü isimler Marmaris'te buluştu
        Tahir Sarıkaya’nın savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Tahir Sarıkaya’nın savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Ünlü çiftin Fethiye tatili
        Ünlü çiftin Fethiye tatili
        Altın çağları kapanıyor
        Altın çağları kapanıyor
        "8 milyon evin doğalgaz ihtiyacı Sakarya Gaz Sahamızdan sağlanacak"
        "8 milyon evin doğalgaz ihtiyacı Sakarya Gaz Sahamızdan sağlanacak"

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de orman dışı alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Balıkesir'de orman dışı alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Kazdağları'nda çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
        Kazdağları'nda çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
        Balıkesir'de çıkan orman yangınları kontrol altına alındı
        Balıkesir'de çıkan orman yangınları kontrol altına alındı
        Balıkesir'in kamu mirası ilk kez bütüncül ölçekte bilimsel olarak incelendi
        Balıkesir'in kamu mirası ilk kez bütüncül ölçekte bilimsel olarak incelendi
        Balıkesir'e Fransız yatırımı Türkiye'yi doyuran Balıkesir'de Fransız gıda f...
        Balıkesir'e Fransız yatırımı Türkiye'yi doyuran Balıkesir'de Fransız gıda f...
        Bandırma'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
        Bandırma'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü