Balıkesir'de çöplükte başlayıp zeytinliğe sıçrayan yangın söndürüldü
Balıkesir'in Edremit ilçesinde çöplük alanda çıkan ve zeytinliğe sıçrayan yangın söndürüldü.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde çöplük alanda çıkan ve zeytinliğe sıçrayan yangın söndürüldü.
Cennetayağı Mahallesi Eminkuyu mevkisindeki bulunan katı atık döküm alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle zeytinliklere yayılan yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği ekipleri ile Edremit Belediyesine ait iş makineleri müdahale etti.
Ekiplerin çalışmalarıyla söndürülen yangında, çok sayıda zeytin ağacı zarar gördü.
Bu arada yangın bölgesinde bulunan ve tüylerinin bir kısmı yanan sahipsiz köpek yavrusu, tedavi edilmek üzere Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.
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