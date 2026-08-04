Balıkesir'de orman dışı alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Giriş: 04.08.2026 - 20:11 Güncelleme:
Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı Soğucak Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Bölgeye gelen orman ve itfaiye ekipleri, havadan ve karadan müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına aldı.
Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
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