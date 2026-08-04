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        Balıkesir'de orman dışı alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 20:11 Güncelleme:
        Balıkesir'de orman dışı alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        İlçeye bağlı Soğucak Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Bölgeye gelen orman ve itfaiye ekipleri, havadan ve karadan müdahale ederek yangını büyümeden kontrol altına aldı.

        Ekipler soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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