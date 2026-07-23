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        Balıkesir'de evde çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 23:30 Güncelleme:
        Balıkesir'de evde çıkan yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

        Turhanbey Mahallesi Eski Debboy Caddesi'ndeki iki katlı müstakil binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği personeli, yangını kısa sürede söndürdü.


        Ekipler tarafından binada soğutma çalışması gerçekleştirildi.

        Yangın dolayısıyla binada hasar meydana geldi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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