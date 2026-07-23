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        Balıkesir'de tırla çarpışıp devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, tıra arkadan çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 22:11 Güncelleme:
        Balıkesir'de tırla çarpışıp devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde, tıra arkadan çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        A.T. yönetimindeki 10 N 4852 plakalı otomobil, Balıkesir-Çanakkale kara yolunun Edremit Devlet Hastanesi kavşağında 41 BBZ 617 plakalı tıra arkadan çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü A.T, araçta sıkıştı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Servis, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü A.T, ambulansla Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan ulaşım, araçların yoldan kaldırılmasıyla tekrar normale döndü.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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