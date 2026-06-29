Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Balıkesir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı

        Balıkesir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 00:16 Güncelleme:
        Balıkesir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.


        Murat Çakır'ın kullandığı 10 AUZ 271 plakalı otomobil, Narlı Mahallesi Ayvalıburun Camisi Kavşağı'nda Osman E. (67) yönetimindeki 06 CFL 774 plakalı otomobille çarpıştı.


        Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.


        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Çakır (36) ile aynı araçtaki Fatih Enes Memiş'in (29) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.


        Kazada her iki araçta bulunan Hüseyin D (31), sürücü Osman E. ve eşi Sariye E. (68) ağır yaralandı.


        İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan 3 yaralı, ambulansla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.


        Cenazeler, savcılık incelemesi sonrası Edremit Devlet Hastanesi morguna götürüldü.


        Kazanın ardından trafik kontrollü şekilde sağlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsviçre'deki barış masası dağıldı
        İsviçre'deki barış masası dağıldı
        15 yaşındaki sürücü dehşet saçtı!
        15 yaşındaki sürücü dehşet saçtı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kanada, 90+2'de son 16 biletini aldı!
        Kanada, 90+2'de son 16 biletini aldı!
        Fransa'da uçak kazası
        Fransa'da uçak kazası
        100. Gazi Koşusu'nun kazananı belli oldu!
        100. Gazi Koşusu'nun kazananı belli oldu!
        Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı
        Kadir İnanır son yolculuğuna uğurlandı
        Yol verme kavgası dehşetle sonuçlandı! 1 ölü, 12 yaralı!
        Yol verme kavgası dehşetle sonuçlandı! 1 ölü, 12 yaralı!
        Kulüpler Birliği toplantısı açıklaması!
        Kulüpler Birliği toplantısı açıklaması!
        Muhittin Böcek'ten ek ifade: "Adaylık için İmamoğlu'na 5 milyon euro verdim"
        Muhittin Böcek'ten ek ifade: "Adaylık için İmamoğlu'na 5 milyon euro verdim"
        ABD'den İran'a saldırı
        ABD'den İran'a saldırı
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        Avrupa'da sıcak hava dalgası!
        İsrailli bakan ABD Adalet Bakanlığı'na şikayet edildi
        İsrailli bakan ABD Adalet Bakanlığı'na şikayet edildi
        İntermodal taşımacılıkta yeni dönem: TIR dorseleri raylarda taşınacak
        İntermodal taşımacılıkta yeni dönem: TIR dorseleri raylarda taşınacak
        "Hayat George'tan önce daha kolaydı"
        "Hayat George'tan önce daha kolaydı"
        İstanbul'da sokakta taciz iddiası! Fırında ekmek yaparken yakalandı!
        İstanbul'da sokakta taciz iddiası! Fırında ekmek yaparken yakalandı!
        Özkan Yalım'ın yeni ifadesi ortaya çıktı: Helikopter sunumu açıklaması
        Özkan Yalım'ın yeni ifadesi ortaya çıktı: Helikopter sunumu açıklaması
        İşte Dünya Kupası'nda son 32 eşleşmeleri!
        İşte Dünya Kupası'nda son 32 eşleşmeleri!
        Türkiye'nin laboratuvarıydı
        Türkiye'nin laboratuvarıydı
        Turizmin karanlık tarafı Dua Lipa ile yeniden göründü
        Turizmin karanlık tarafı Dua Lipa ile yeniden göründü

        Benzer Haberler

        Bandırma'da çıkan anız yangını söndürüldü
        Bandırma'da çıkan anız yangını söndürüldü
        Balıkesir'de süt tankerinin çarptığı otomobilin sürücüsü öldü, eşi ve çocuğ...
        Balıkesir'de süt tankerinin çarptığı otomobilin sürücüsü öldü, eşi ve çocuğ...
        Balıkesir'de feci kazada sürücü hayatını kaybetti
        Balıkesir'de feci kazada sürücü hayatını kaybetti
        BALMEK yıl sonu sergisi kapılarını açtı
        BALMEK yıl sonu sergisi kapılarını açtı
        Sındırgı'da deprem
        Sındırgı'da deprem
        Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
        Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem