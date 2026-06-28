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        Balıkesir'de süt tankerinin çarptığı otomobilin sürücüsü öldü, eşi ve çocuğu yaralandı

        Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde süt tankerinin emniyet şeridinde duran otomobile çarpması sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2026 - 19:54 Güncelleme:
        Balıkesir'de süt tankerinin çarptığı otomobilin sürücüsü öldü, eşi ve çocuğu yaralandı

        Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde süt tankerinin emniyet şeridinde duran otomobile çarpması sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, H.K. (65) idaresindeki 10 AK 472 plakalı süt tankeri, Mecidiye Mahallesi Karyağdı mevkisinde emniyet şeridinde duran U.V. (44) yönetimindeki 10 ASU 168 plakalı otomobile çarptı.

        Kazada, otomobil sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı araçtaki eşi H.V. (39) ve 2 yaşındaki çocuğu H.V. de yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince Balıkesir Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. U.V'nin cenazesi de aynı hastanenin morguna gönderildi.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

        Süt tankeri sürücüsü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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