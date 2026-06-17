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        Balıkesir'de Turizm Sezonu Hazırlık Toplantısı yapıldı

        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Edremit ilçesinde düzenlenen Turizm Sezonu Hazırlık Toplantısı'nda, sahillerdeki işgaller, fahiş fiyat uygulamaları ve sahipsiz hayvanlar konusunda kararlı adımlar atılacağını belirterek, belediyelere gereğinin yapılması yönünde çağrıda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 09:33 Güncelleme:
        Balıkesir'de Turizm Sezonu Hazırlık Toplantısı yapıldı

        Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Edremit ilçesinde düzenlenen Turizm Sezonu Hazırlık Toplantısı'nda, sahillerdeki işgaller, fahiş fiyat uygulamaları ve sahipsiz hayvanlar konusunda kararlı adımlar atılacağını belirterek, belediyelere gereğinin yapılması yönünde çağrıda bulundu.

        Balıkesir'in turizm potansiyelini güçlendirmek ve sezon boyunca sunulan hizmet kalitesini artırmak amacıyla Güre Mahallesi'ndeki bir termal tesiste "Turizm Sezonu Hazırlık Toplantısı" düzenlendi.

        Vali İsmail Ustaoğlu başkanlığında ilçe kaymakamları, belediye başkanları, ilgili kurum temsilcileri ve oda başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, bölgenin turizm hareketliliği ve yeni sezona yönelik alınacak önlemler masaya yatırıldı.

        Toplantıda konuşan Vali Ustaoğlu, turizm bölgelerinde hizmet veren işletmelerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

        Özellikle sahillerdeki kaçak yapılaşma ve kıyı işgalleriyle ilgili denetimlerin artırılacağını belirten Ustaoğlu, şunları kaydetti:

        "Turizm Bakanlığımızın plaj işletme belgesi ile ilgili usulleri bellidir. Israrla belge almadan faaliyet göstermeye çalışan yerler oluyor. Belediye ruhsatından sonra Kültür ve Turizm Müdürlüğüne 7 gün içinde müracaat zorunluluğu var. Ayrıca, fahiş fiyat uygulamalarına karşı Ticaret İl Müdürlüğümüzün denetim ekipleriyle turizm bölgelerindeki kontrollerimizi sıklaştırıyoruz. Maliyet artışlarıyla açıklanamayacak fiyat değişimlerine müsaade etmeyeceğiz."

        Sahipsiz hayvanların durumuyla ilgili belediyelerin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini ifade eden Ustaoğlu, 10 bin kapasiteli barınak imkanına sahip olduklarını hatırlattı.

        Belediyelerin kendi özel ekiplerini oluşturarak sokaktaki hayvanları kontrollü şekilde toplaması gerektiğini belirten Ustaoğlu, şu uyarılarda bulundu:

        "Artık bu ülkenin gündeminden bu problemin çıkması lazım. Bazı belediyeler hizmet satın alarak bu süreci başarıyla yürütüyor. Sokakta sağlıksız ortamda dolaşan hayvanların güvenli alanlara alınması noktasında artık gerekli hassasiyeti gösterelim. Bu konuda artık yorulduk. İdari soruşturma ise soruşturma, savcılığa suç duyurusu ise suç duyurusu; gereğini yapacağız."

        Toplantıda ayrıca otellerde yangın güvenliği tedbirleri, çevre temizliği ve bölge turizminin daha ileriye taşınması için kurumlar arası iş birliği stratejileri kararlaştırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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