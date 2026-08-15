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        Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 15:57 Güncelleme:
        Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor

        Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        İlçeye bağlı kırsal Taşköy Mahallesi'ndeki orman dışı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle yangın ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangını kontrol altına almak için çalışma başlatan ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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