Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki orman yangınına müdahale ediliyor
Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Giriş: 15.08.2026 - 15:57 Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı kırsal Taşköy Mahallesi'ndeki orman dışı alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle yangın ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangını kontrol altına almak için çalışma başlatan ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
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