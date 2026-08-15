Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri GÜNCELLEME - Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde araziden ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

        GÜNCELLEME - Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde araziden ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde araziden ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 12:58 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde araziden ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor

        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde araziden ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Büyükbostancı Mahallesi'ndeki arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangını söndürmek için bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yangını kontrol altına almak için 20 arazöz, 7 su ikmal aracı, 5 helikopter, 4 uçak, 4 iş makinesi ve 100 personelle havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kurtulmuş’tan kardeşlik ve beraberlik çağrısı
        Kurtulmuş’tan kardeşlik ve beraberlik çağrısı
        Minibüs devrildi: 5 ölü, 11 yaralı
        Minibüs devrildi: 5 ölü, 11 yaralı
        Bezos, Liverpool'a ortak oldu
        Bezos, Liverpool'a ortak oldu
        İran: 3 pilotumuz Katar tarafından esir alındı
        İran: 3 pilotumuz Katar tarafından esir alındı
        Beşiktaş'tan David Neres hamlesi!
        Beşiktaş'tan David Neres hamlesi!
        14 yıllık sonra cinayet çıktı!
        14 yıllık sonra cinayet çıktı!
        Bursaspor sevgisini takma dişine bile taşıdı!
        Bursaspor sevgisini takma dişine bile taşıdı!
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kırmızı kart doğru mu?
        Ünlü oyuncunun sakin tatili
        Ünlü oyuncunun sakin tatili
        Beşiktaş'ta Uduokhai gelişmesi!
        Beşiktaş'ta Uduokhai gelişmesi!
        Gökhan Özen evlendi
        Gökhan Özen evlendi
        Dik yamaçta sıra dışı oluşum!
        Dik yamaçta sıra dışı oluşum!
        Aşk dolu kutlama
        Aşk dolu kutlama
        İzmitli elektrikli Avrupa'ya gidecek
        İzmitli elektrikli Avrupa'ya gidecek
        Korumalarını siper etti
        Korumalarını siper etti
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        15 yıllık dostlukta veda vakti!
        15 yıllık dostlukta veda vakti!
        'Salah'lı Trabzonspor sahne alıyor!
        'Salah'lı Trabzonspor sahne alıyor!
        Troya gerçekti, peki ya Odysseus?
        Troya gerçekti, peki ya Odysseus?
        İşte Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği 11'i!

        Benzer Haberler

        Balıkesir'de orman yangını
        Balıkesir'de orman yangını
        Burhaniye' de çocukların hatim sevinci
        Burhaniye' de çocukların hatim sevinci
        Gömeç'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Gömeç'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Yol kenarında başlayan yangın ormana sıçradı, ekiplerin müdahalesiyle söndü...
        Yol kenarında başlayan yangın ormana sıçradı, ekiplerin müdahalesiyle söndü...
        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde araziden ormanlık alana sıçrayan yangına m...
        Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde araziden ormanlık alana sıçrayan yangına m...
        Balıkesirspor'a Göztepe'den Tibet geldi
        Balıkesirspor'a Göztepe'den Tibet geldi