Gömeç'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Gömeç İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, sağlık görevlileri ve jandarma sevk edildi.

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