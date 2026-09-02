Bandırma'da arazi yangını söndürüldü
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde çıkan arazi yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde çıkan arazi yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.
Levent Mahallesi'ndeki sarp arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına 4 itfaiye arazözü, 4 orman arazözü, 2 su tankeri, Eti Maden'e ait itfaiye aracı ve söndürme helikopteriyle müdahale edildi.
Ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalar sonucu yangın söndürüldü.
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