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        Bandırmaspor-İstanbulspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında evinde İstanbulspor'u 3-0 yenen Bandırmaspor'un teknik direktörü Ertuğrul Arslan, maçı kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Biz çok iyi hazırlanmıştık, ilk yarı istediğimiz skoru elde ettik." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2026 - 20:06 Güncelleme:
        Bandırmaspor-İstanbulspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında evinde İstanbulspor'u 3-0 yenen Bandırmaspor'un teknik direktörü Ertuğrul Arslan, maçı kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Biz çok iyi hazırlanmıştık, ilk yarı istediğimiz skoru elde ettik." dedi.

        Arslan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, galibiyeti iki gün önce ameliyat olan babası Hüsamettin Arslan'a armağan ettiğini söyledi.

        Çok iyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

        "İstanbulspor bu ligin en iyi takımlarından birisidir. Bu ligde çok can yakacaklar, ilk haftada oynanabilecek en zor takımlardan biriyle oynadık. Biz çok iyi hazırlanmıştık, ilk yarı istediğimiz skoru elde ettik. İkinci yarıda oyunu biraz rölantiye bağladık. Bunu pek istemiyordum. Ligin ilk haftasında oyuncularımızın ritimlerini yeni yeni yakaladıkları bu dönemi de güzel bir şekilde atlatacağız. İnşallah ilerleyen dönemde izleyenlere daha keyif veren bir Bandırmaspor seyrettirmek istiyoruz."




        - İstanbulspor cephesi

        İstanbulspor Teknik Sorumlusu İlyas Öztürk de mağlubiyetin kendilerini üzdüğünü dile getirdi.

        Çalıştıkları yerlerden golleri yediklerini ifade eden Öztürk, "Oyuncularımız da çok üzgün, ilk maçın olması bizim için de çok önemliydi. Bu hatalarımızı gördük, sonraki maçlarda hatalarımızı düzeltip daha kompakt oynamaya çalışacağız. Bandırmaspor'u tebrik ediyorum." diye konuştu.

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