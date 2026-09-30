BANÜ ile Enerjisa Üretim arasında eğitim işbirliği protokolü imzalandı

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) ile Enerjisa Üretim arasında, üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirmek ve öğrencilerin uygulamalı eğitim olanaklarını geliştirmek amacıyla protokol imzalandı.

Protokol kapsamında, üniversitenin Bandırma OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde "Enerjisa Üretim Laboratuvarı" kurulacak.

Elektrik ve Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi programlarında öğrenim gören öğrencilerin yararlanacağı laboratuvarla, temel elektrik, elektronik, ölçme, enerji üretimi ve alternatif enerji sistemleri alanlarındaki teorik bilgilerin uygulamayla pekiştirilmesi ve öğrencilerin mesleki becerilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

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İşbirliği kapsamında ayrıca öğrencilerin staj, uygulamalı eğitim, teknik gezi ve saha gözlemleriyle enerji üretim süreçlerini yakından tanımaları, Enerjisa Üretim profesyonellerinin ise seminer, konferans ve teknik eğitimlerle bilgi ve deneyimlerini öğrencilerle paylaşmaları planlanıyor.

Protokolle enerji sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine ve bölgedeki üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.