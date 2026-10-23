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        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri Başkan Ahmet Akın Altıeylül'de suyun kalitesini artırıyor Bahçedere'de yeni hatla içme suyu sorunu tarihe karışıyor

        Başkan Ahmet Akın Altıeylül'de suyun kalitesini artırıyor Bahçedere'de yeni hatla içme suyu sorunu tarihe karışıyor

        Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın uzun yıllardır günlük yaşamı zorlaştıran içme suyu ve altyapı sorunlarını çözmek için başlattığı dönüşüm kapsamında, Altıeylül'ün Bahçedere Mahallesi'nde bin 600 metrelik içme suyu hattı baştan sona yenilendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 15:20 Güncelleme:
        Başkan Ahmet Akın Altıeylül'de suyun kalitesini artırıyor Bahçedere'de yeni hatla içme suyu sorunu tarihe karışıyor

        Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın uzun yıllardır günlük yaşamı zorlaştıran içme suyu ve altyapı sorunlarını çözmek için başlattığı dönüşüm kapsamında, Altıeylül'ün Bahçedere Mahallesi'nde bin 600 metrelik içme suyu hattı baştan sona yenilendi.

        Balıkesir'in 20 ilçesinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen altyapı çalışmalarıyla vatandaşların daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşması için yatırımlar aralıksız sürdürülüyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ) tarafından Altıeylül'ün Bahçedere Mahallesi'ne yeni içme suyu kazandırıldı. Kaptaj ve 400 metrelik terfi hattıyla birlikte toplamda bin 600 metre uzunluğunda yeni içme suyu şebeke hattı yapımını tamamlayan ekipler, su kesintileri ve basınç yetersizliğini de giderdi.

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        Her noktaya eşit ve adil hizmet

        Balıkesir'in tüm ilçelerinde her mahalleye eşit ve adil hizmet anlayışıyla hareket eden Başkan Akın, "Şehrimizin hiçbir mahallesini ihmal etmeden tüm ilçelerimize eşit ve adil hizmet ulaştırıyoruz. Vatandaşlarımızın yıllardır yaşadıkları altyapı ve içme suyu sorunlarını çözmek için BASKİ ekiplerimiz çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor. 20 ilçemizin tümünde yaptığımız gibi Altıeylül'de de vatandaşlarımızı en iyi hizmetlerle buluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

        Arıza ve su kesintileri yatırımlarla gideriliyor

        BASKİ Altıeylül'ün Bahçedere Mahallesi'nde vatandaşlara daha sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir projeyi daha tamamladı. Mahallede sürekli meydana gelen arızaların yol açtığı su kesintileri bin 600 metrelik yeni hat ile tarih oldu. Mahalle sakinleri için güçlü ve güvenli bir içme suyu altyapısını oluşturan ekipler, yeni içme suyu hattı aracılığıyla mahalle sakinlerine sağlıklı içme suyu ulaştırıyor. BASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Bahçedere Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmanın vatandaşların yaşam kalitesini artıracağını belirterek, "Mahallemizde uzun yıllardır yaşanan içme suyu sorununu çözmek için ekiplerimizce yaklaşık bin 600 metre uzunluğunda yeni içme suyu hattı inşa edildi. Bu şekilde sık sık yaşanan arızaların ve su kesintilerinin önüne geçtik. Vatandaşlarımızın kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna erişimini sağlamak için Balıkesir'in dört bir yanında altyapı yatırımlarımızı sürdürüyoruz" dedi.

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        "50 yıldır su sorunumuz vardı"

        Bahçedere Muhtarı Mücahit Yüksel, "Mahallemizde 3540 yıldan beri su sorunu vardı. Yazın suyumuz akmıyordu bayağı sıkıntı çekiyorduk. Tankerle su getiriyorduk. Ahmet Başkanımdan Allah razı olsun" derken, mahalle sakinlerinden Hacı İsmail ise, "50 yıllık su sorunumuz vardı. Suyumuz yetmiyordu, yaz geldiğinde su çok azdı. Yeterli değildi, yapanlardan, belediyemizden Allah razı olsun" diyerek memnuniyetini paylaştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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