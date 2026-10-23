Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne "En İyi uygulama" ödülü

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin düzenlediği Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’nda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin sağlık, spor ve sosyal yaşamı aynı çatı altında buluşturan Binicilik, Spor ve Rehabilitasyon Merkezi, "Kültür, Sanat ve Spor Aktiviteleri" kategorisinde "En İyi Uygulama" seçilerek ödüle layık görüldü.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın kentin geleceğine yön veren yenilikçi ve sürdürülebilir yatırımları şehre değer katmaya devam ediyor. Bu kapsamda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin sağlık, spor ve sosyal yaşamı tek çatı altında buluşturan Binicilik, Spor ve Rehabilitasyon Merkezi, Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’ndan ödülle döndü. Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından düzenlenen Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’ndaki "Kültür, Sanat ve Spor Aktiviteleri" kategorisinde yarışan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin binicilik merkezi "En İyi Uygulama" ödülüne layık görüldü.

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58 belediyenin 117 projesi değerlendirildi

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından düzenlenen Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’na 58 belediye, 117 proje ile katıldı. Sağlıklı ve sürdürülebilir kentlere katkı sunan uygulamaların değerlendirildiği yarışmada 7 ayrı kategoride ödül verildi. Gaziantep’te düzenlenen törende Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın adına ödülü Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aytekin Durmaz teslim aldı. Ödül töreninde Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nı temsilen Gençlik ve Spor Tesisleri Şube Müdür Vekili Ahmet Ayaz da yer aldı.

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Sağlıklı, kapsayıcı ve erişilebilir hizmet

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Bandırma’da bulunan Binicilik, Spor ve Rehabilitasyon Merkezi, hipoterapi uygulamalarıyla özel bireylerin fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerini destekliyor; kapsayıcı, erişilebilir ve sağlıklı bir kent yaşamına da katkı sunuyor. Binicilik sporunu toplumun her kesimine ulaştıran merkez, özel bireylerin rehabilitasyon süreçlerini desteklerken vatandaşların fiziksel, zihinsel ve sosyal iyilik hallerini güçlendirmeyi hedefliyor. Merkez, at destekli rehabilitasyon uygulamalarıyla özellikle özel bireylerin motor becerilerinin, denge ve koordinasyon yeteneklerinin, özgüvenlerinin ve sosyal iletişim kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sunuyor.