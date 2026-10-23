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        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri BASKİ''den Ayvalık'ta kanalizasyon temizliği Balıkesir Büyükşehir Belediyesi BASKİ ekipleri, Ayvalık'ta parsel bacaları, kanalizasyon hatları ve rögarlarda biriken atıkları temizledi

        BASKİ''den Ayvalık'ta kanalizasyon temizliği Balıkesir Büyükşehir Belediyesi BASKİ ekipleri, Ayvalık'ta parsel bacaları, kanalizasyon hatları ve rögarlarda biriken atıkları temizledi

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ekipleri tarafından Yeni Mahalle ve Cunda (Alibey) Adası'nda kapsamlı kanalizasyon ve parsel temizliği çalışmaları gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 10:22 Güncelleme:
        BASKİ''den Ayvalık'ta kanalizasyon temizliği Balıkesir Büyükşehir Belediyesi BASKİ ekipleri, Ayvalık'ta parsel bacaları, kanalizasyon hatları ve rögarlarda biriken atıkları temizledi

        Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ekipleri tarafından Yeni Mahalle ve Cunda (Alibey) Adası’nda kapsamlı kanalizasyon ve parsel temizliği çalışmaları gerçekleştirildi.

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık Koordinatörlüğü nezaretinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Yeni Mahalle ve Cunda Adası’ndaki boş arsa ve arazilerde bulunan kanalizasyon rögarları, parsel bacaları ve kanalizasyon hatlarında biriken atıklar temizlendi.

        İş makineleri ve temizlik personelinin görev aldığı çalışmalarda, özellikle kanalizasyon hatlarında birikerek su akışını engelleyen ve tıkanıklığa neden olan yabancı maddeler ortadan kaldırıldı.

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        İş makinelerinin giremediği alanlarda insan gücüyle müdahale

        BASKİ ekipleri, iş makinelerinin ulaşamadığı dar ve erişimi güç noktalarda da çalışmalarını sürdürdü.

        Bu alanlarda görev yapan BASKİ saha personeli, kanalizasyon hatları ve rögarların içerisinde biriken atıkları insan gücüyle temizleyerek tıkanıklıkların giderilmesini sağladı.

        Özellikle boş arsa ve arazilerdeki kanalizasyon altyapısına yönelik gerçekleştirilen temizlik çalışmalarıyla, hatların daha sağlıklı ve sorunsuz çalışması amaçlandı.

        Oluşabilecek tıkanıklıkların önüne geçilmesi hedefleniyor

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık Koordinatörlüğü gözetiminde gerçekleştirilen çalışmaların, kanalizasyon altyapısında yaşanabilecek oluşabilecek tıkanıklıkların ve buna bağlı taşkınların önlenmesi açısından önem taşıdığı belirtildi.

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        Yeni Mahalle ve Cunda Adası’nda gerçekleştirilen temizlik çalışmalarıyla, kanalizasyon sisteminin işleyişinin iyileştirilmesi ve vatandaşların altyapı kaynaklı olumsuzluklarla karşılaşma riskinin azaltılması hedefleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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