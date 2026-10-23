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        Aba-Şayak Dokumaları, Balıkesir Pullusu ve Gönen İğne Oyası üretimle geleceğe taşınıyor

        Balıkesir'in geleneksel el sanatlarını yaşatmak ve kadınların ekonomik hayata katılımını desteklemek amacıyla yürütülen "AbaŞayak Dokumaları: Balıkesir Pullusu ve Gönen İğne Oyası ile Yeniden Hayat Buluyor" projesinin değerlendirme ve kapanış toplantısı, İl Millî Eğitim Müdürü Selehattin Kal başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 09:51 Güncelleme:
        Aba-Şayak Dokumaları, Balıkesir Pullusu ve Gönen İğne Oyası üretimle geleceğe taşınıyor

        Balıkesir'in geleneksel el sanatlarını yaşatmak ve kadınların ekonomik hayata katılımını desteklemek amacıyla yürütülen "AbaŞayak Dokumaları: Balıkesir Pullusu ve Gönen İğne Oyası ile Yeniden Hayat Buluyor" projesinin değerlendirme ve kapanış toplantısı, İl Millî Eğitim Müdürü Selehattin Kal başkanlığında gerçekleştirildi.

        Balıkesir'in geleneksel el işlemeleri olan AbaŞayak Dokumaları, Balıkesir Pullusu ve Gönen İğne Oyasını yaşatmak amacı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı SOGEP programı kapsamında, Güney Marmara Kalkınma Ajansının desteğiyle Müdürlük tarafından yürütülen toplantıda, proje çalışmaları ve üretimin sürdürülebilirliğine yönelik hedefler ele alındı.

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        Proje kapsamında Turplu Mahallesi'nde ve Balıkesir Olgunlaşma Enstitüsünde toplam dört üretim atölyesi oluşturuldu. Geleneksel el sanatları alanında verilen mesleki eğitimlerle kadınların üretim becerileri desteklenirken özgün tasarımlar, dijital katalog ve tanıtım çalışmalarıyla ürünlerin e konomik değere dönüştürülmesi hedeflendi.

        Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda, Balıkesir Olgunlaşma Enstitüsü ve Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ortaklığında yürütülen proje, kültürel mirasın korunmasına, kadın emeğinin değerlendirilmesine ve yerel üretimin güçlendirilmesine katkı sunuyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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