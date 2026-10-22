Büyükşehir'den Altınkum'da kıyı temizliği

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından Marmara Denizi ve kıyı ekosisteminin korunmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Avrupa Çevre Ajansı Deniz Çöpleri İzleme Programı (Marine Litter WatchMLW) kapsamında Edremit ilçesi Altınkum Dalyan mevkiinde üçüncü kıyı temizliği ve atık izleme etkinliği gerçekleştirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı öncülüğünde Edremit ilçesi Altınkum Dalyan mevkiinde düzenlenen etkinlikte sahilde biriken atıklar toplandı. Çalışmaya Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İlçe Hizmetleri 1. Bölge Daire Başkanlığının yanı sıra Edremit TEMA, Edremit Çevre Sağlığı ve Doğayı Koruma Derneği ile Körfez Girişimciler Kulübü katılım sağladı. Etkinlikte ayrıca TÜRÇEV İzmir ve Kuzey Ege İlleri Koordinatörü Ayhan Örten de yer aldı. Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve çevre gönüllülerini bir araya getiren etkinlikte, kıyıların temiz tutulmasının yanı sıra deniz çöplerinin türlerinin ve miktarlarının belirlenmesi, kirliliğin kaynaklarının tespit edilmesi ve çevre bilincinin yaygınlaştırılması hedeflendi. Etkinlikte plastik ambalajlar, sigara izmaritleri, cam ve metal parçaları başta olmak üzere kıyı ekosistemi açısından risk oluşturan atıklar toplandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, deniz ve kıyı ekosistemlerinin korunmasının yalnızca temizlik faaliyetleriyle sınırlı olmadığını, sürdürülebilir atık yönetimi, bilinçli tüketim, düzenli izleme ve toplumsal farkındalık çalışmalarıyla desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Deniz Çöpleri İzleme Programı kapsamında yürüttüğü çalışmalarla kıyı kirliliğinin izlenmesini, bilimsel veri temelli çevre politikalarının geliştirilmesini ve toplumun çevre koruma süreçlerine katılımının artırılmasını hedefliyor. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın çevreci vizyonuyla çalışmalarını sürdüren ekipler, gelecek nesillere daha temiz ve sağlıklı denizler bırakmak amacıyla kıyı temizliği, atık izleme ve çevre farkındalığı çalışmalarının farklı kıyı noktalarında sürdürüyor.

Avrupa Çevre Ajansının Deniz Çöpleri İzleme Programı, kıyılarda biriken atıkların belirli yöntemlerle kayıt altına alınmasını ve elde edilen verilerin değerlendirilmesini amaçlıyor. Program kapsamında kıyı şeridinde bulunan atıklar toplanarak türlerine göre sınıflandırılıyor ve veriler ilgili izleme sistemine aktarılıyor. Bu sayede kıyı temizliği çalışmalarının yanı sıra deniz çöplerinin yoğunlaştığı alanların belirlenmesine, kirliliğin muhtemel kaynaklarının değerlendirilmesine ve gelecekte uygulanacak önleyici tedbirlerin bilimsel verilerle desteklenmesine katkı sağlanıyor.