Balıkesir Büyükşehir'den trafik güvenliği için kapsamlı denetim

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, yaya güvenliğini ve trafik düzenini sağlamak amacıyla park ihlallerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Halkın huzuru ve kamu düzeninin sağlanması için trafik düzenini korumak adına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na bağlı Ulaşım Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimler aralıksız devam ediyor. Vatandaşların daha güvenli kaldırımlarda yürüyebilmeleri, toplu taşıma duraklarını güvenle kullanabilmeleri ve esnafın malzeme indirmebindirme esnasında sorun yaşamaması için kaldırım üzerine, toplu taşıma duraklarına ve sınırlı süreli yük indi bindi ceplerine park edilen araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi. İl merkezinde özellikle çarşı bölgesinde kaldırım üzerine park ederek yaya geçişlerini zorlaştıran, sınırlı süreli yük indibindi ceplerini işgal ederek esnafa mağduriyet yaşatan araçları kontrol eden ekipler, kurallara uymadığı tespit edilen araçlara mevzuatın öngördüğü yaptırımları uyguladı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından toplu taşıma araçlarının otobüs duraklarına güvenli şekilde giriş çıkış yapması ve yolcuları güvenli bir şekilde bırakıp, alabilmesine engel olan hatalı parklara yönelik de denetim gerçekleştirildi.