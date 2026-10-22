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        Ömrünü adadığı halı ve kilimleri diyar diyar gezerek tanıtıyor

        MİRAÇ KAYA/ÖMER FARUK YALÇIN - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşayan Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Ekrem Yavaş, Türkiye'nin dört bir yanına giderek başta Yağcıbedir halısı olmak üzere kadim Türk kültürünü yansıtan halı ve kilimleri tanıtıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 11:04 Güncelleme:
        Ömrünü adadığı halı ve kilimleri diyar diyar gezerek tanıtıyor

        MİRAÇ KAYA/ÖMER FARUK YALÇIN - Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşayan Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Ekrem Yavaş, Türkiye'nin dört bir yanına giderek başta Yağcıbedir halısı olmak üzere kadim Türk kültürünü yansıtan halı ve kilimleri tanıtıyor.

        İlçede iki dönem belediye başkanlığı yapan, Sındırgı Yağcıbedir Halıları Derneği Başkanı da olan 56 yaşındaki Yavaş, Yörük kültürünün bir parçası olan Yağcıbedir halısına 10 yaşından itibaren ilgi duymaya başladı.

        Sındırgı'da halı dokumasının artması için birçok projede yer alan Yavaş, belediye başkanlığı döneminde geleneksel kök boya kültürünü tarım, endüstri ve kadın istihdamıyla birleştiren Doğal Boya Tekstil ve İnovasyon Merkezini kurdu.

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        İlçedeki Akpınar Kültür ve Yaşam Merkezinde kadınların Yağcıbedir halısını dokuması için yapılan çalışmalara öncülük eden Yavaş, 1992'den bu yana Türkiye genelinde yaklaşık 50 sergi açtı.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde de şehir şehir gezerek stant açan Yavaş, ayrıca Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen fuarda Yağcıbedir halısını tanıttı.

        Tanıtım yaptığı yerlerde satış da gerçekleştiren Yavaş, Yağcıbedir halısının özellikle gençler tarafından bilinmesi ve devamının sağlanması için çalışmalar yürütüyor.

        - "Yörük kadını bunu geleceğe taşımış"

        Ekrem Yavaş, AA muhabirine, Yağcıbedir halısı başta olmak üzere Türk kültürüne ait halı ve kilimlerin gelecek nesillere aktarılması için çaba gösterdiğini söyledi.

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        Türkiye'nin birçok kentinde sergi açtığını anlatan Yavaş, şöyle konuştu:

        "Yağcıbedir halısının yanında Anadolu'nun farklı bölgelerinin coğrafi işaretli el dokuma halı ve kilimleri var. Bunlar özellikle sanatın ötesinde bir matematiksel işlem, bir kimyasalın ötesinde doğal boyalarla parlaklığını yıllar boyunca devam ettiren bir işlem. Yünü en güzel şekilde eğirmiş, boyamış ve bir ölçü üzerine altın oran kavramını bilerek Yörük kadını bunu geleceğe taşımış. Sadece bizim bölgemizin değil, 2 bin 500 yıl önceki 'Pazırık halısı' dediğimiz kültürü, geleneği, Türklerin bir sanatçı olduğunu Anadolu'nun yedi ayrı bölgesinde görebiliyoruz."

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        Yavaş, kendilerine her konuda destek veren Kültür ve Turizm Bakanlığına teşekkür etti.

        Türk halı kültürünün yaşatılması gerektiğini vurgulayan Yavaş, "Anadolu'nun farklı bölgelerindeki halıları topluyoruz, koleksiyoneriz. Yağcıbedir halısı ve diğer coğrafi işaretli el dokuma halıları şehir şehir Anadolu'da insanlarla buluşturuyoruz. Özellikle sanatla uğraşan ve güzel sanatlar fakültesinin geleneksel sanatlarla alakalı kişileri, öğrencileri, öğretmenleri buralara geliyor." dedi.

        Yavaş, Ankara'da gerçekleştirdikleri bir sergide 3 farklı üniversiteden öğrencilerin ders işlediğini anlatarak, şunları kaydetti:

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        "Öğrenciler geldi, hem halının dokumasını hem ipini hem de desenini gördü. Bu miraslar atamıza saygımızı artırıyor. Diyoruz ki 'Ne adamlarmış, ne insanlarmış, ne güzel şeyler yapmışlar.' İşte biz de o sanatı geleceğe taşıyalım. Yoksa Batı'nın sanatını kendi sanatımız olarak kabul eder, sanatçı ünvanını hep onlara veririz."

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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