Akademisyenler bor madeninden leke çıkarıcı üretti

MİRAÇ KAYA - Balıkesir Üniversitesinde görev yapan üç akademisyen, laboratuvar çalışmalarıyla bor madeninden "çevre dostu" leke çıkarıcı üretti.

Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Seda Beyaz, Savaştepe Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülşah Çelik Gül ve Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Tavşanlı, Balıkesir TEKNOKENT'te çalışmalar yürütüyor.

Akademisyenler, Altıeylül ilçesi Küçükbostancı Mahallesi'ndeki merkezlerinde nanoteknolojiyle işlenen bor madenini kullanarak halı, koltuk, duvar gibi yerlerdeki kirleri rahatlıkla çıkarabilen bir ürün elde etti.

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Ürünü birçok yerde deneyerek olumlu sonuç alan akademisyenler, seri üretime geçti. Akademisyenler, patentini aldıkları ürünü Türkiye'nin her yerine ulaştırmayı hedefliyor.

- "Amacımız daha az deterjanla, daha az kimyasalla bu işi çözebilmek"

Balıkesir TEKNOKENT'te "Novalabs Kimya" şirketini kuran üç akademisyenden Prof. Dr. Seda Beyaz, AA muhabirine, amaçlarının çevreci, sürdürülebilir ve insan sağlığını gözeten temizlik ürünlerini imal etmek olduğunu söyledi.

Borun antiseptik bir malzeme olduğunu fakat günlük hayatta çok fazla kullanılmadığını belirten Beyaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Az suyla kalan deterjan kalıntıları elimize, cildimize, bütün vücudumuza teneffüs ediyor. Dolayısıyla bunlar bir süre sonra alerjik reaksiyonlara sebep oluyor. Bizim temel amacımız daha az deterjanla, daha az kimyasalla bu işi çözebilmek. Bunun için de borat moleküllerini kullandık ve yaptığımız çalışmalarda gördük ki borat molekülleri yüzey aktif maddelerin gücünü önemli oranda artırıyor. Yani bugün piyasada yüzde 10 yüzey aktif madde kullanan bir üründen biz yüzde 5'le, yüzde 2'yle aynı temizlik performansını elde edebiliyoruz."

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Beyaz, borun lekeleri hapsederek yok ettiğini anlattı.

Ürünün gönül rahatlığıyla kullanılabileceğini ifade eden Beyaz, "Durulamanıza gerek yok çünkü içinde size zarar verecek kadar yüksek yüzey aktif maddemiz yok. Eğer evinizde duvarları boyayan çocuğunuz varsa o lekeler için de kullanabilirsiniz." diye konuştu.

Beyaz, ürünün her türlü lekeyi çıkarabildiğini vurgulayarak, "Ben evimde çok rahat kullanıyorum. Halı, döşemeler, araba içleri çok rahat kullanın. Araba sürekli bizim nefes aldığımız ve temiz olması gereken kapalı bir alan. Bu alanlarda kullandığınız kimyasalara çok dikkat etmeniz lazım. Toksikoloji raporlarını da yakın zamanda isteyeceğiz. Biz akademisyeniz, insan sağlığını gözeten teknolojiler geliştirmek zorundayız. Bu bizim topluma olan görevimiz." ifadelerini kullandı.

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Beyaz, "Borvital"ı internetten satışa sunduklarını ayrıca Balıkesir ve civarındaki marketlerle anlaşmalara başladıklarını belirterek, Türkiye'nin dört bir tarafına göndermek istediklerini sözlerine ekledi.