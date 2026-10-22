Ayvalık Belediyesi'nin 2027 yılı bütçesi 3 milyar 100 milyon TL olarak kabul edildi Ayvalık Belediye Meclisi'nde 2027 yılı bütçesi oy birliğiyle onaylandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Belediye Meclisi'nin ekim ayı olağan toplantısının ikinci birleşiminde, belediyenin 2027 yılı mali bütçesi 3 milyar 100 milyon TL olarak oy birliğiyle kabul edildi. Belediye Başkanı Mesut Ergin, yeni dönem bütçesinin insan odaklı hizmet anlayışı, sürdürülebilir kalkınma ve kent yaşamının iyileştirilmesi hedefleri doğrultusunda kullanılacağını vurguladı.

Ayvalık Belediye Meclisi, ekim ayı olağan toplantısının ikinci birleşimini Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde gerçekleştirdi.Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin başkanlığında gerçekleştirilen toplantının en önemli gündem maddelerinden birini, belediyenin 2027 yılı mali bütçesi oluşturdu.Meclis üyelerinin görüş ve değerlendirmelerinin ardından oylamaya sunulan 3 milyar 100 milyon TL tutarındaki bütçe, oy birliğiyle kabul edildi.

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Başkan Ergin: "Ayvalık'a hizmette daima ileri"

Bütçenin kabul edilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, belediye kaynaklarının Ayvalık halkının ihtiyaçları ve kentin gelişimi doğrultusunda kullanılmaya devam edeceğini belirtti.

Başkan Ergin, "Ayvalık halkının 2027 yılı bütçesi, Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın ikinci birleşiminde 3 milyar 100 milyon TL olarak oy birliğiyle kabul edildi. Biz Ayvalık'ın her kuruşunu hemşehrilerimiz için kullandık, kullanmaya da devam edeceğiz. Ayvalık'a hizmette daima ileri! Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

2027 yılında öncelik insan odaklı ve sürdürülebilir hizmetler

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Ayvalık Belediyesi'nin 2027 Mali Yılı Performans Programı'na ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Başkan Mesut Ergin, belediyecilik anlayışlarının temelinde insanın ve toplumun ihtiyaçlarının bulunduğunu söyledi.

Belediye kaynaklarının etkin, verimli ve sürdürülebilir şekilde kullanılmasının öncelikli hedefleri arasında yer aldığını belirten Ergin, stratejik planlama çalışmalarında gerçekçi, uygulanabilir ve ölçülebilir hedeflere önem verdiklerini kaydetti.

Başkan Ergin, "2027 Mali Yılı Performans Programımızda kaynaklarımızı etkin, verimli ve sürdürülebilir biçimde kullanmayı hedefliyoruz. Ayvalık'ın gelişimi için belirlediğimiz stratejik amaç ve hedeflerin gerçekçi, uygulanabilir ve ölçülebilir olması konusunda titizlikle çalıştık" dedi.

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"Ayvalık'ı daha çağdaş ve yaşanabilir bir kent haline getireceğiz"

Yeni dönemde devam eden yatırımların tamamlanmasının yanı sıra öncelikli ihtiyaçlara yönelik yeni projelerin de hayata geçirilmesini hedeflediklerini ifade eden Ergin, şunları söyledi:

"Yeni dönemde hedefimiz; tamamlanmakta olan projelerimizi başarıyla sonuçlandırmak, ivedilikli olan yeni projeleri hayata geçirerek Ayvalık'ı daha çağdaş, yaşanabilir ve sürdürülebilir bir kent haline getirmektir. Bu süreçte emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara, muhtarlarımıza, çalışma arkadaşlarıma ve değerli hemşehrilerime teşekkür ederim."

3,1 milyar liralık bütçeyle yeni hizmet dönemi

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Ayvalık Belediye Meclisi'nde oy birliğiyle kabul edilen 2027 yılı bütçesiyle birlikte belediyenin yeni mali yıldaki hizmet, yatırım ve proje çalışmalarının finansal çerçevesi de belirlenmiş oldu.

Belediye yönetiminin, kabul edilen bütçe ve performans programı doğrultusunda mevcut projelerin tamamlanmasına, öncelikli yatırımların gerçekleştirilmesine ve Ayvalık halkının yaşam kalitesini artıracak hizmetlere ağırlık vermesi hedefleniyor.