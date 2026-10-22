Bandırma'da kazada hayatını kaybeden motokurye son yolculuğuna uğurlandı

Bandırma'da Korozman Kavşağı'nda tırın dorsesine çarpan motosikletin sürücüsü Emre Ö. (30), kazada hayatını kaybetti. Emre Ö. için Bandırma Haydar Çavuş Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine ailesi, eş dost ve akrabalarının yanı sıra motokurye arkadaşları da katıldı.

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