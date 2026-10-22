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        Bandırma'da kazada hayatını kaybeden motokurye son yolculuğuna uğurlandı

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 30 yaşındaki motokurye, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 16:52 Güncelleme:
        Bandırma'da kazada hayatını kaybeden motokurye son yolculuğuna uğurlandı

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 30 yaşındaki motokurye, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

        Bandırma'da Korozman Kavşağı'nda tırın dorsesine çarpan motosikletin sürücüsü Emre Ö. (30), kazada hayatını kaybetti. Emre Ö. için Bandırma Haydar Çavuş Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine ailesi, eş dost ve akrabalarının yanı sıra motokurye arkadaşları da katıldı.

        Kılınan cenaze namazının ardından Emre Ö.'nün cenazesi, Bandırma Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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