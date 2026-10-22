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        Edremit Ticaret Borsası'nda seçim heyecanı başladı

        Edremit Ticaret Borsası'nda yeni dönem başkanını belirlemek üzere seçim süreci başladı. Borsa binasında gerçekleştirilen seçimlerde üyeler sandık başına giderken, başkanlık yarışına Özkan Kostak tek listeyle katıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 15:29 Güncelleme:
        Edremit Ticaret Borsası'nda seçim heyecanı başladı

        Edremit Ticaret Borsası’nda yeni dönem başkanını belirlemek üzere seçim süreci başladı. Borsa binasında gerçekleştirilen seçimlerde üyeler sandık başına giderken, başkanlık yarışına Özkan Kostak tek listeyle katıldı.

        Edremit Ticaret Borsası’nda yeni dönem yönetiminin belirlenmesi için seçim heyecanı yaşanıyor. Borsa binasında gerçekleştirilen seçimlerde oy verme işlemleri başlarken, toplam 78 üyenin sandık başına gitmesi bekleniyor. Başkanlık seçimine Özkan Kostak tek liste ile katılırken, mevcut başkan Tarkan Denizer’in görev süresinin sona ermesiyle birlikte gözler seçim sonuçlarına çevrildi. Günün sonunda tamamlanacak oy verme işlemlerinin ardından yeni dönemde Edremit Ticaret Borsası Başkanlığı görevini Özkan Kostak’ın üstlenmesi bekleniyor. Seçimlerin, borsanın gelecekteki çalışmaları ve bölge ekonomisine yönelik projeleri açısından önemli bir dönüm noktası olması bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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