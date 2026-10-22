Edremit Ticaret Borsası'nda seçim heyecanı başladı

Edremit Ticaret Borsası’nda yeni dönem yönetiminin belirlenmesi için seçim heyecanı yaşanıyor. Borsa binasında gerçekleştirilen seçimlerde oy verme işlemleri başlarken, toplam 78 üyenin sandık başına gitmesi bekleniyor. Başkanlık seçimine Özkan Kostak tek liste ile katılırken, mevcut başkan Tarkan Denizer’in görev süresinin sona ermesiyle birlikte gözler seçim sonuçlarına çevrildi. Günün sonunda tamamlanacak oy verme işlemlerinin ardından yeni dönemde Edremit Ticaret Borsası Başkanlığı görevini Özkan Kostak’ın üstlenmesi bekleniyor. Seçimlerin, borsanın gelecekteki çalışmaları ve bölge ekonomisine yönelik projeleri açısından önemli bir dönüm noktası olması bekleniyor.

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