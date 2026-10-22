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        Edremit Belediyesi'nin 2027 yılı bütçesi 4 Milyar 258 milyon lira

        Edremit Belediyesi'nin 2027 mali yılı bütçesi, 4 milyar 258 milyon 943 bin 423 lira olarak belirlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 17:50 Güncelleme:
        Edremit Belediyesi'nin 2027 yılı bütçesi 4 Milyar 258 milyon lira

        Edremit Belediyesi’nin 2027 mali yılı bütçesi, 4 milyar 258 milyon 943 bin 423 lira olarak belirlendi.

        Edremit Belediye Meclisi’nin Ekim ayı olağan toplantısının ikinci oturumunda görüşülen bütçe tasarısı, Yeni Parti Grubu ve CHP’nin kabul, AK Parti ve MHP gruplarının ret oylarıyla oy çokluğuyla kabul edildi.

        Belediye Başkanı Mehmet Ertaş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, gelirgider denkliği esas alınarak hazırlanan 2027 yılı bütçe tasarısı görüşülerek karara bağlandı.

        Yapılan görüşmeler sonucunda, belediyenin 2027 yılı toplam bütçesi 4 milyar 258 milyon 943 bin 423 lira olarak belirlendi. Bütçe kapsamında giderler için 4 milyar 242 milyon 80 bin 735 lira ödenek ayrılırken, finansmanın ekonomik sınıflandırması kapsamında borç ödemeleri için 16 milyon 862 bin 688 lira öngörüldü. Gelir bütçesi ise 4 milyar 258 milyon 943 bin 423 lira olarak belirlendi.

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        2027 yılı mali bütçesinin oylamasında Yeni Parti Grubu ve CHP kabul oyu verirken, AK Parti ve MHP grupları ret oyu kullandı. Bütçe, yapılan oylama sonucunda oy çokluğuyla kabul edildi.

        Fonksiyonel sınıflandırmaya göre bütçede en yüksek pay Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne ayrıldı. Sosyal belediyecilik, altyapı, çevre, kültür ve turizm alanlarında da önemli yatırımlar planlandı.

        Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, bütçenin kent için hayırlı olmasını dileyerek kamu kaynaklarının adil, etkin ve verimli kullanılmasının önemine dikkat çekti.

        Ertaş, "Gelirgider denkliği sağlanarak oluşturduğumuz 2027 yılı bütçemizi 4 milyar 258 milyon 943 bin 423 lira olarak belirledik. Kamu kaynaklarının adil, etkin ve verimli biçimde yine kamuya aktarılmasını esas alarak hazırladığımız bütçenin kentimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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        Bütçe çalışmalarına katkı sunanlara teşekkür eden Başkan Ertaş, "Başkan yardımcılarımıza, meclis üyelerimize, emek veren değerli müdürlerimize ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kaynaklarımızı en doğru şekilde kullanarak Edremit’imize daha fazla hizmet üretmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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