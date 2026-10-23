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        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Ayvalık'ta refüj ve kavşaklarda temizlik

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık ilçesinde yol kenarları, orta refüjler ve kavşaklarda ot biçme ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 09:25 Güncelleme:
        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden Ayvalık'ta refüj ve kavşaklarda temizlik

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık ilçesinde yol kenarları, orta refüjler ve kavşaklarda ot biçme ve çevre düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İlçe Hizmetleri 1. Bölge Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Ayvalık’ın önemli ulaşım güzergâhlarında ot biçme çalışması gerçekleştirdi.

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ayvalık Koordinatörlüğü nezaretinde yürütülen çalışmalar kapsamında, SarımsaklıAltınova arasındaki ana yolun orta refüjlerinde uzayan otlar biçildi.

        Ekipler ayrıca SarımsaklıKüçükköy Kavşağı ile Sarımsaklı Fırın Kavşağı’nda bulunan yeşil alanlarda da çim biçme ve çevre düzenleme çalışmaları yaptı.

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        Özellikle araç trafiğinin yoğun olduğu güzergâhlarda gerçekleştirilen çalışmalarla, yol ve kavşak çevrelerinin daha düzenli ve bakımlı bir görünüme kavuşturulması amaçlandı.

        Hedef daha bakımlı ve düzenli bir Ayvalık

        Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin ilçe genelindeki bakım ve çevre düzenleme faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar, hem kent estetiğinin korunması hem de ulaşım güzergâhlarındaki yeşil alanların bakımlı tutulması açısından önem taşıyor.

        Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin SarımsaklıAltınova güzergâhı ve Sarımsaklı’daki kavşaklarda gerçekleştirdiği çalışmalarla bölgedeki orta refüjler ve yeşil alanlar daha temiz ve düzenli bir görünüme kavuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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