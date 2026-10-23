Ayvalıklı gazilerden Kent Konseyi Başkanı Füsun Atay'a anlamlı jest Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Temsilcisi Mehmet Kıranoğlu, Kent Konseyi Başkanı Füsun Atay'a Türk Bayrağı hediye etti

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Temsilciliği tarafından, kısa bir süre önce Ayvalık Kent Konseyi Başkanlığı görevine seçilen Füsun Atay’a anlamlı bir nezaket ziyareti gerçekleştirildi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Temsilcisi Mehmet Kıranoğlu ve temsilcilik yönetiminin gerçekleştirdiği ziyarette, birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verildi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, Dernek Temsilcisi Mehmet Kıranoğlu, Ayvalık Kent Konseyi Başkanı Füsun Atay’a Türk Bayrağı hediye etti.

Kendisine armağan edilen şanlı Türk Bayrağı'nı büyük bir saygıyla öpüp başına koyarak kabul eden Füsun Atay, gazilerin bu anlamlı jestinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Atay, Mehmet Kıranoğlu ve beraberindeki gazilere nazik ziyaretleri ve kendisi için büyük manevi değer taşıyan Türk Bayrağı hediyesi nedeniyle teşekkür etti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ayvalık Temsilcisi Mehmet Kıranoğlu ve yönetici arkadaşları da Füsun Atay’ı yeni görevinden dolayı kutlayarak, Ayvalık Kent Konseyi Başkanlığı görevinde başarılar diledi.

Gazilerin milli değerlere gösterdiği hassasiyetin bir kez daha ön plana çıktığı ziyaret, karşılıklı iyi dileklerle sona erdi.