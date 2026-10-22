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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yenigün'den Vali Ustaoğlu'na ziyaret

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 18:08 Güncelleme:
        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yenigün'den Vali Ustaoğlu'na ziyaret

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu’nu ziyaret etti.

        Bir dizi program ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Balıkesir’e gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu’nu ziyaret etti. Ziyaretin ardından Vali İsmail Ustaoğlu ve eşi Şenay Ustaoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün ile birlikte "Çocuk Hakları Ekseninde COP31 İklim Buluşması" kapsamında; Balıkesir, Manisa, Kütahya, Afyonkarahisar ve Bursa Çocuk Hakları Komiteleri üyeleri ile Türkiye Çocuk Hakları Danışma Kurulu üyesi Eda Nur Karacan’la bir araya geldi.

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        Gerçekleştirilen buluşmada çocuk haklarının korunması ve geliştirilmesi ile iklim değişikliği konusunda çocukların farkındalığının artırılmasına yönelik konular ele alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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