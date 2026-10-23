Susurluk'ta tır dorsesindeki yangın söndürüldü

Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi.

Balıkesir-Bursa Otoyolu'nun Söğütçayır mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 22 LN 002 çekici plakalı tırın dorsesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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