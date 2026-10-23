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        Susurluk'ta tır dorsesindeki yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde otoyolda seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 10:09 Güncelleme:
        Susurluk'ta tır dorsesindeki yangın söndürüldü

        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde otoyolda seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

        Balıkesir-Bursa Otoyolu'nun Söğütçayır mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 22 LN 002 çekici plakalı tırın dorsesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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