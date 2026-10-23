Susurluk'ta tır dorsesindeki yangın söndürüldü
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde otoyolda seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde otoyolda seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.
Balıkesir-Bursa Otoyolu'nun Söğütçayır mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 22 LN 002 çekici plakalı tırın dorsesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.