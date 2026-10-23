Susurluk'ta kömür yüklü dorsede yangın

Edinilen bilgiye göre, 22 Ekim Perşembe günü saat 20.17 sıralarında gelen ihbar üzerine Karesi Grup Amirliği'nden 2 araç ve 5 personel olay yerine sevk edildi. 22 LU 530 plakalı dorsede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

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