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        Susurluk'ta kömür yüklü dorsede yangın

        Balıkesir'in Susurluk ilçesinde otoyolda seyir halindeki kömür yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sürücünün çekiciyi dorseden ayırması, yangının büyümesini önledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2026 - 10:16 Güncelleme:
        Susurluk'ta kömür yüklü dorsede yangın

        Balıkesir’in Susurluk ilçesinde otoyolda seyir halindeki kömür yüklü tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sürücünün çekiciyi dorseden ayırması, yangının büyümesini önledi.

        Edinilen bilgiye göre, 22 Ekim Perşembe günü saat 20.17 sıralarında gelen ihbar üzerine Karesi Grup Amirliği'nden 2 araç ve 5 personel olay yerine sevk edildi. 22 LU 530 plakalı dorsede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

        Yangın sırasında sürücünün 22 LN 002 plakalı çekiciyi dorseden ayırması sayesinde çekici zarar görmedi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında dorse ve içerisindeki kömür yükünde maddi hasar meydana geldi.

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