Altıeylül'de Sosyal belediyeciliğin yeni adresi kapılarını açtı Altıeylül Belediyesi'nden 28 milyon liralık sosyal yaşam yatırımı Başkan Şehirli "Kapımız açık, soframız hazır"

Altıeylül’de, farklı kuşakları aynı çatı altında buluşturacak Altıeylül Yaşam Merkezi yoğun katılımla düzenlenen törenle hizmete açıldı. Seyyid Ahmet Arvasi Parkı içerisinde hayata geçirilen merkez; Öğrenci Sofrası, Çağdaş Kafe, çamaşırhane, eğitim alanları ve Aktif Yaşlanma Merkezi ile ilçenin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sunacak.

Öğrenci sofrasında her gün sıcak yemek verilecek

Altıeylül Belediyesi tarafından belediyenin kendi imkânlarıyla hayata geçirilen Altıeylül Yaşam Merkezi, toplam 2 bin 900 metrekare proje alanı ve bin 300 metrekare kapalı alanıyla ilçeye önemli bir sosyal yaşam alanı kazandırdı. 28 milyon 866 bin 797 lira 79 kuruşluk yatırımla hayata geçirilen merkez, özellikle gençlerin ve öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik hizmet verecek. Merkezin en önemli bölümlerinden biri olan Öğrenci Sofrası ile öğrencilerin beslenme ihtiyaçlarına destek sunulması hedefleniyor. Bin 77,8 metrekarelik alana sahip ve aynı anda 70 öğrenciyi ağırlayabilecek kapasitedeki Öğrenci Sofrası’nda günlük 400 kişiye yemek ulaştırılması planlanıyor. Tesis bünyesinde yer alan çamaşırhane hizmetiyle de öğrencilerin günlük yaşamlarının kolaylaştırılması ve aile bütçelerine katkı sağlanması amaçlanıyor. Gençlerin eğitim hayatlarını sürdürürken kendilerini yalnız hissetmemeleri ve sosyal belediyecilik hizmetlerinden daha fazla yararlanmaları için hazırlanan merkez, öğrencilerin temel ihtiyaçlarına destek olmanın yanı sıra farklı yaş gruplarını da bir araya getirecek. Çağdaş Kafe, vatandaşların buluşup sosyalleşebileceği bir alan sunarken, Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilecek eğitimler de komşuların yeni bilgi ve beceriler kazanmasına imkân sağlayacak. Balıkesir Üniversitesi iş birliğiyle hizmet verecek Aktif Yaşlanma Merkezi ise ileri yaştaki vatandaşların sosyal hayata katılımını destekleyecek. Böylece Altıeylül Yaşam Merkezi; öğrencilerden gençlere, yetişkinlerden büyüklere kadar toplumun farklı kesimlerine hitap eden, dayanışmayı ve sosyal etkileşimi güçlendiren çok yönlü bir yaşam alanı olarak hizmet verecek.

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Başkan Şehirli: "Kapımız açık, soframız hazır"

Açılış töreninde konuşan Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, belediyeciliğin yalnızca fiziki yatırımlardan ibaret olmadığını, vatandaşların günlük yaşamına dokunan hizmetlerin de büyük önem taşıdığını söyledi. Başkan Şehirli, "Bizim için belediyecilik; komşumuzun ihtiyacını duymak, günlük hayatını kolaylaştırmak ve yaşamın her döneminde yanında olabilmektir. Bir gencimizin sofrasına katkıda bulunmak, yeni bir beceri kazanmak isteyen komşumuza imkân sunmak, büyüklerimizin sosyal hayata katılmasını desteklemektir. Altıeylül Yaşam Merkezimizi de işte bu anlayışla hayata geçirdik" dedi. Merkezin özellikle öğrenciler, gençler ve ileri yaştaki vatandaşlar için önemli hizmetler sunacağını belirten Şehirli, Öğrenci Sofrası’nda aynı anda 70 öğrencinin ağırlanabileceğini, günlük 400 kişiye yemek ulaştırılmasının hedeflendiğini ifade etti. Tesis bünyesindeki çamaşırhanenin de öğrencilerin günlük yaşamlarını kolaylaştıracağını ve aile bütçelerine katkı sağlayacağını kaydetti. Çağdaş Kafe ile vatandaşların bir araya gelebileceği sosyal bir alan oluşturduklarını dile getiren Şehirli, Halk Eğitim Merkezi iş birliğiyle gerçekleştirilecek eğitimlerin yeni bilgi ve beceriler kazandıracağını, Balıkesir Üniversitesi iş birliğiyle hizmet verecek Aktif Yaşlanma Merkezi’nin ise büyüklerin sosyal yaşamda daha aktif yer almalarını destekleyeceğini söyledi. Şehirli, "Sosyal belediyeciliğin gücü, insanların hayatında oluşturduğu iyilikte görülür. Altıeylül Yaşam Merkezimizin başarısını burada kurulacak dostluklarda, paylaşılacak sofralarda ve güçlenecek dayanışmada göreceğiz. Bu merkez hepimizin. Altıeylül’ümüz için çalışmaya, komşularımızın yaşamına değer katacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. Kapımız açık, soframız hazır komşum" ifadelerini kullandı.

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Serkan Sarı: "Sosyal belediyeciliğin önemli bir örneği"

TBMM CHP Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı da açılış töreninde yaptığı konuşmada, sosyal yaşam alanlarının toplumun farklı kesimlerini bir araya getirmesi ve dayanışma kültürünü güçlendirmesi açısından önemine dikkat çekti. Sarı, "Altıeylül Yaşam Merkezi, sosyal belediyecilik anlayışının vatandaşın günlük hayatına dokunan güzel bir örneği. Öğrencilerimizin ihtiyaçlarına destek veren, komşularımızın bir araya gelmesini sağlayan, büyüklerimizin sosyal yaşamın içinde daha fazla yer almasına imkân tanıyan bu tür yatırımlar çok kıymetli. Bu merkezin Altıeylül’e ve Balıkesir’imize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen başta Altıeylül Belediye Başkanımız Hakan Şehirli olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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Açılışın ardından merkez gezildi

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen açılışla birlikte Altıeylül Yaşam Merkezi hizmete girdi. Katılımcılar merkezi dolaşarak bölümler hakkında bilgi aldı. Altıeylül Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan tesisin, sosyal dayanışmayı güçlendirmesi ve her yaştan vatandaşın bir araya gelebileceği bir yaşam alanı olması hedefleniyor. Altıeylül Yaşam Merkezi’nin açılış töreni; TBMM Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili ve Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, CHP Balıkesir İl Başkanı Fikret Şahin, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aytekin Durmaz, CHP Altıeylül İlçe Başkanı Sevilay Özyılmaz, Balıkesir Kent Konseyi Başkanı Sevinç Baykan Özden, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.