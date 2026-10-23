İş İnsanı Özdemir Muhtarlar Günü'nde Bandırmalı muhtarlarla buluştu

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde İş İnsanı Bayram Özdemir, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla mahalle muhtarları onuruna akşam yemeği düzenledi.

Düzenlenen programda Bandırmalı muhtarlarla bir araya gelen Özdemir, muhtarlık kurumunun vatandaşlarla kamu kurumları arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini belirtti.

Özellikle ihtiyaç sahibi ailelere ulaşılması konusunda muhtarların önemli katkılar sunduğunu ifade eden Özdemir, mahallelerde yardıma ihtiyaç duyan vatandaşların tespit edilmesinde muhtarlarla iş birliği içerisinde olduklarını söyledi.

Muhtarlara teşekkür eden Özdemir, "Sizler olmasanız bu insanlara ulaşmamız, onları tanımamız ve ihtiyaçlarını görmemiz çok daha zor olurdu" ifadelerini kullandı.

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Yerel dayanışma ve yardımlaşmanın önemine dikkat çeken Özdemir, tüm muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutladı. Program, muhtarlarla gerçekleştirilen sohbetin ardından sona erdi.