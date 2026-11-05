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        Burhaniye'de Dayanışma Konseri yoğun ilgi gördü.

        Burhaniye ilçesinde, Kırsal mahallelerde yaşayan kadınların kanser tarama hizmetlerine erişimini artırmayı hedefleyen Mobil Kanser Tarama Aracı çalışmalarına destek amacıyla düzenlenen dayanışma konseri yoğun ilgi gördü. Emekli müzik öğretmeni Yeşim İnce & Lâl Ensemble "Bir Ses, Bir Dokunuş, Bir Hayat" konseri, büyük bir toplumsal dayanışmaya vesile oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 14:11 Güncelleme:
        Burhaniye'de Dayanışma Konseri yoğun ilgi gördü.

        Burhaniye ilçesinde, Kırsal mahallelerde yaşayan kadınların kanser tarama hizmetlerine erişimini artırmayı hedefleyen Mobil Kanser Tarama Aracı çalışmalarına destek amacıyla düzenlenen dayanışma konseri yoğun ilgi gördü. Emekli müzik öğretmeni Yeşim İnce & Lâl Ensemble "Bir Ses, Bir Dokunuş, Bir Hayat" konseri, büyük bir toplumsal dayanışmaya vesile oldu.

        Sağlık ve sanatı iyilik için buluşturan anlamlı gecede, değerli sanatçı Yeşim İnce’nin konserinin yanı sıra Özlem Tezcan’ın büyük emeklerle hazırladığı defile, geceye ayrı bir güzellik kattı. Organizasyon komitesinden yapılan açıklama da, "Kırsal mahallelerde yaşayan kadınlarımızın kanser tarama hizmetlerine erişimini artırmayı hedefleyen Mobil Kanser Tarama Aracı çalışmalarına destek amacıyla düzenlenen Yeşim İnce & Lâl Ensemble "Bir Ses, Bir Dokunuş, Bir Hayat" konseri, büyük bir toplumsal dayanışmaya vesile oldu. Sağlık ve sanatı iyilik için buluşturan bu anlamlı gecede, değerli sanatçımız Yeşim İnce’nin konseri ve Özlem Tezcan’ın büyük emeklerle hazırladığı defile, geceye ayrı bir güzellik kattı. Bu anlamlı organizasyona katkı sunan İlçe Sağlık Müdürümüz Uzm. Dr. Betül Akbey’e, sanatçımız Yeşim İnce Hanım’a, Özlem Tezcan Hocamıza, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Yasemin Kozan’a, Anneler Derneğinin değerli yönetimine, emeği ve desteğiyle yanımızda olan tüm gönüllülerimize ve hayırseverlerimize teşekkür ederiz. Erken teşhisin önemine dikkat çekmek ve daha fazla kadının sağlık hizmetlerine ulaşmasına katkı sağlamak amacıyla ortaya konan bu dayanışma, toplum sağlığı adına çok kıymetlidir. İyilikte birleşen tüm kalplere teşekkürler. El ele, gönül gönüle, daha sağlıklı yarınlara" sözlerine yer verildi.

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